جماهير الوداد توجه رسالة قاسية لـ الكاف فى مباراة بطل موريتانيا بسبب فضيحة رادس ..صور

يواجه الوداد المغربي نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني حاليا علي ملعب محمد الخامس فى دور الـ32 ، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وقامت جماهير الوداد بتجسد لقطة الهدف الملغي للفريق في نهائي العام الماضي أمام الترجي ووجه رسالة للاتحاد الإفريقي مفادها أن هذا الهدف شاهد على التلاعب والفساد الذي حدث وأحقية الوداد باللقب.



وفاز الوداد فى مباراة الذهاب على بطل موريتانيا بهدفين دون رد.

