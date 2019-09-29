قريتي نظيفة.. رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة مكبرة بدقلت

قاد اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، اليوم، حملة نظافة مكبرة في قرية دقلت، والتي تأتي ضمن مبادرة أجمل قرية بقرى مركز كفر الشيخ "قريتي نظيفة".



وقد التقى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ عددًا من المواطنين واستمع إلى شكواهم، و وجه نواب رئيس المركز والمدينة ورئيس القرية بحل هذه المشاكل فَوْرًا والتي تعلقت بعمل مظلة انتظار بالقرية وصيانة أعمدة الإنارة ، ونظافة حدود امتداد المجرى المائي بقرية دقلت بجانب إمكانية نقل محول كهرباء .



و تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، محطة الصرف بقرية دقلت مشيدًا بالعمل بها وموجهًا بوضع غطاء محكم على بيارة المحطة تلبية لشكوى أحد المواطنين من الرائحة الكريهة التي تسببها بيارة المحطة.



وشارك في حملة النظافة الموسعة بقرية دقلت، سامي خليفة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل بمركز ومدينة كفر الشيخ ، ومنصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى غرب كفر الشيخ، ومحمد خفاجي ، رئيس قرية دقلت.



يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بجميع توابع القرى الأم، والاستماع إلى المواطنين وحل مشاكلهم ، مع صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة النظافة بمحيط جميع المدارس ، والمستشفيات ومراكز طب الأسرة ، مع التركيز على الشوارع الفرعية بكل قرية ونظافة شواطئ المجاري المائية.

