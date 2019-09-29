إعادة المباراة .. سيناريوهان أمام الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة بشان مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى كانت من المقرر إقامتها مساء اليوم الاحد.



وأكد الاتحاد الإفريقى فى خطابه أنه سيعيد النظر فى أحداث المباراة من جديد، ومعرفة أسباب عدم تواجد الفريق السنغالى بملعب برج العرب لخوض المباراة.



وبات أمام الاتحاد الإفريقى سيناريوهان بشان مباراة الزمالك وبطل السنغال ويأتى على رأس هذه السيناريوهات هو إعادة المباراة في حال الرؤية بأحقية إعادتها مرة أخرى، والسيناريو الثانى هو احتسابها لصالح الزمالك مستندا على انسحاب الفريق السنغالي.



ومن المقرر أن يحسم الكاف موقفه النهائى من مباراة الزمالك وبطل السنغال خلال الأيام المقبلة.



وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.



وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".