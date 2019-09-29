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الإسلام هو الحل .. الخرباوي يكشف عن شعار الإخوان للوصول إلى مخططاتهم .. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:28 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد ثروت الخرباوي المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، على ضرورة ان تكون المواجهة مع الجماعة بالفكر وأن تكون مواجهة نفسية، موضحا أن أفكار الجماعة تعتمد على أن الخلافة والحكم ركن من أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به.

وقال المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياه، إن الإخوان جعلوا الحكم ركنا سادسا، مؤكدا أن أمة الإخوان جاهلة حيث يصل الأمر لدى البعض منهم ان يتبرأ من والديه لأنه ليس من جماعتهم وضد أفكارهم.

وأضاف المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة تعتقد ان من ضد افكارها هو ضد الدين. مشيرا إلى أن الإخوان تعارضوا مع كل القيم الدينية وضد الوطنية والسلام.

وأشار المفكر والقيادي المنشق إلى أن الجماعة تستغل شعار "الإسلام هو الحل " للوصول إلى كل أهدافهم ومخططاتهم .
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