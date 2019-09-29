وزير الدفاع العراقي يرفض أي اعتداء على التحالف الدولي لمحاربة داعش



رفض وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري أي اعتداء على قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي أو السفارات الأجنبية داخل الأراضي العراقية.



وأدان الشمري ، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم ، الهجمات التي طالت منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية.



وكشف عن وجود تنسيق أمني مع السعودية لضمان أمن الحدود والاستعدادات الأمنية كاملة لافتتاح منفذ عرعر، مؤكدا في الوقت نفسه أن العراق يسعى لإبرام اتفاقيات أمنية مع عدد من دول الجوار لضمان أمن الحدود.



وحول الأزمة الراهنة داخل العراق بشأن نقل أحد القيادات الأمنية ، نفى وزير الدفاع العراقي أي أزمة في ملف قائد قوات مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي ، موضحا أن قرار نقله طبيعي.



وقال الشمري" لا يوجد أي صراع داخل الموسسة العسكرية ، وإنه لن يسمح بالمساس بالمؤسسة العسكرية أو إضعافها".



وأثارت إقالة الساعدي جدلا كبيرا في العراق ، حيث ترددت أنباء عن أن لإيران أصابع وراء الإقالة.



وأعلن الشمري أنه سيتم تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية باستثناء بعض المحافظات، رافضا أي تدخل سياسي في عمل الجيش العراقي.