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رياضة

هنام شوية وابقوا صحونى.. سخريةعلى السوشيال ميديا بسبب مباراة الزمالك وجينيراسيون

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:10 م
الزمالك وجينراسيون
الزمالك وجينراسيون
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حسام الحارتي
تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما أعلن طاقم الحكام المالي انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي في غياب الفريق السنغالي عن المباراة فى إطار إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب إعلان حكم المباراة صافرة انتهاء المباراة بعد مرور الوقت القانوني وغياب الفريق السنغالي، حرص الصربي ميتشو على النزول إلى أرضية ملعب استاد برج العرب بجوار اللاعبين لإعطاء بعض المحاضرات الفنية والتكتيكية والاستفادة من تواجد اللاعبين.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي وعدم خوض المباراة ، حيث تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لاعبي الزمالك عقب انتهاء المباراة معلقين :" هنام شوية ولما الفريق يوصل صحونا ".

وسخر آخرون ببنر لصور لاعبي جينيراسيون فوت السنغالي معلقين :" الفريق السنغالي ينسحب اعتراضا على كلمة قرارات أمنية ".


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