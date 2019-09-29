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أخبار العالم

الخارجية الروسية: سنرد على رفض حزب المحافظين اعتماد صحفيي سبوتنيك لتغطية مؤتمره

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:42 م
صدى البلد
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ا ش ا
قالت وزارة الخارجية الروسية إنه سيكون هناك رد مواز تجاه وسائل الإعلام البريطانية، بعد رفض حزب المحافظين البريطاني منح اعتماد صحافيي وكالة أنباء سبوتنيك لتغطية مؤتمره.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" الى أنه تم رفض اعتماد وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" لتغطية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني، قبل يوم من بدايته، بالرغم من أن تقديم الطلب تم قبل شهر من بدء المؤتمر.

يذكر أن حزب العمال البريطاني المعارض قدم في سبتمبر اعتمادا لصحافيي سبوتنيك لحضور مؤتمر مماثل.
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