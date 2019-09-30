برلماني يطالب بتوسيع دائرة دعم فئات تكافل وكرامة

تحفظ فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب على برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل، موضحا أنه كان من الأولى أن تنتهي من مبادرة تكافل وكرامة في البداية ثم التفكير ببرنامج آخر.



وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن برنامج تكافل وكرامة هدفه تحويل حياة الأشخاص الأكثر احتياجًا إلى أشخاص يستطيعون العيش في حياة كريمة، مؤكدًا على ضرورة استغلال الفائض الموجود لدى الدولة في توسيع دائرة الفئات الأكثر احتياجًا لتعميم فكرة حياة كريمة على الجميع.



يأتي ذلك بعد أن أكد الدكتور عاطف الشبراوي ، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن الحكومة المصرية عادة ما تضع برامج ما يطلق عليها منظومة الحماية الاجتماعية .



وأضاف الدكتور عاطف الشبراوي ، خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الأحد ، ان الحماية الاجتماعية تمثل مظلة يقع تحتها عدد من الأفراد تعرضوا إلى ظروف معينة ، قد يكون العجز عن العمل ، ظروف اقتصادية مؤقتة ، أو إمراة مطلقة و غيرها .



وأكد أن برنامج فرصة يساعد الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل ، ويشترط أن يكون هذا الشخص ليس لديه مصدر دخل آ آخر دائم ، لا يكون موظف بالحكومة أو القطاع الخاص ، ليس لديه ملكيات لأنشطة تجارية.