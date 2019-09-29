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منوعات

شاهد .. مأساة أم حامل بالشهر الخامس تلد طفلها وهي تموت

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف
توفيت أم حامل بالشهر الخامس سقطت من سيارة متحركة بعد ولادتها في المستشفى.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" سقطت هيلينا برودبنت ، 32 سنة ، من سيارة متحركة في منطقة كيوي ريتريت ، إحدى ضواحي ملبورن ، أستراليا ، وتم نقلها إلى المستشفى.

توفيت الانسه برودبنت بعد فترة وجيزة من ولادة طفلها حيث نقل إلى مستشفي المرأة الملكية بعد ولادته بقسم القيصرية الطارئة وما زال في حالة حرجة.

وقال شقيق السيدة برودبنت ، بول برودبنت ، إن شقيقته كانت حامل في شهرها الخامس وأنها بالفعل أم لطفلتين صغيرتين.
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