وكيل لجنة الصحة: الطفلة جنة تدفع ثمن عدم مناقشة تعديل قانون الطفل

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون الطفل، في دور الانعقاد الخامس للبرلمان، نظرا لأهمية القانون ودوره في حماية الأطفال، مستشهدة بما حدث مع الطفلة جنة التي توفيت نتيجة التعذيب على يد جدتها.





وأكدت النائبة، فى بيان لها اليوم، أن جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، وما تسببه في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاط، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.





وأشارت إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.



