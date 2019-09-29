الخرباوي: السيسي مخلص لوطنه .. والشعب قادر على هزيمة منظومة الإرهاب الجديدة .. فيديو

أكد الدكتور ثروت الخرباوي المفكر السياسي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل وطني ومخلص، وهو دارس لحركة التاريخ ولديه أفكار جيدة للنهوض بمصر.



ودعا القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، الأحزاب الوطنية والشخصيات الوطنية إلى التعبير عن رؤيتهم وتوجيه الانتقادات البناءة للوطن.



وقال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين إن الشعب المصري لديه وعي كبير وتراكم حضاري ليس موجودا بأي شعب أخر ولاتوجد اى قوي شر تستطيع ان تهزم الشعب المصري.



وأشار إلى أن الشعب المصري قادر على هزيمة المنظومة الإرهابية الفكرية الجديدة بفضل روح التحدي.