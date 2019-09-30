التضامن تعلن عن برنامج «فرصة».. برلمانيون: يفتح سوق عمل جديد أمام المصريين.. ومطالب بزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا

وزارة التضامن تطلق برنامج فرصة لمساعدة الشباب

بعد إطلاق برنامج فرصة.. برلماني: يوفر فرص عمل جديدة للشباب

برلماني يطالب بتوسيع دائرة دعم فئات تكافل وكرامة



أكد الدكتور عاطف الشبراوي ، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن الحكومة المصرية عادة ما تضع برامج ما يطلق عليها منظومة الحماية الاجتماعية .



وأضاف الدكتور عاطف الشبراوي ، خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الأحد ، ان الحماية الاجتماعية تمثل مظلة يقع تحتها عدد من الأفراد تعرضوا إلى ظروف معينة ، قد يكون العجز عن العمل ، ظروف اقتصادية مؤقتة ، أو إمراة مطلقة و غيرها .



ولفت إلى ان برنامج تكافل وكرامة بشكل عام يمثل المظلة التى تحمي الفئات المعرضة لظروف إقتصادية إما دائمة أو مؤقتة ، منوها إلى ان برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه ما يقارب من 8 ملايين حالة .



وأكد أن برنامج فرصة يساعد الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل ، ويشترط أن يكون هذا الشخص ليس لديه مصدر دخل آ آخر دائم ، لا يكون موظف بالحكومة أو القطاع الخاص ، ليس لديه ملكيات لأنشطة تجارية .



وبدوره، أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي التي تجلت في إطلاق برنامج "فرص" لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل، معقبًا:" هذا البرنامج سيفتح سوق عمل جديد لشريحة معينة من المواطنين".



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا البرنامج يعالج حالات معينة من البطالة التي لا تستطيع العمل بسبب ظروف مؤقتة سواء كانت صحية أم غير ذلك، فضلا على أنها فرصة للقضاء على نوع من أنواع البطالة الموجود بالمجتمع وتوفير وسيلة للكسب الحلال.



وفي المقابل، تحفظ فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب على برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل، معقبًا:" من الأولى أن تنتهي من مبادرة تكافل وكرامة في البداية ثم التكفير في برنامج آخر".



وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن برنامج تكافل وكرامة هدفه تحويل حياة الأشخاص الأكثر احتياجًا إلى أشخاص يستطيعون العيش في حياة كريمة، مؤكدًا على ضرورة استغلال الفائض الموجود لدى الدولة في توسيع دائرة الفئات الأكثر احتياجًا لتعميم فكرة حياة كريمة على الجميع.