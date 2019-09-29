جولن يفتح النيران على أردوغان.. ويؤكد: الرئيس التركي يستخدم الدين للبقاء في السلطة.. وباحث يدعو العالم لاتخاذ إجراءات حاسمة ضده.. ويؤكد: رجب فقد عقله

- د. خالد رفعت: تصريحات كولن اسقطت القناع عن وجه اردوغان

- مدير مركز طيبة : اردوغان بات اكبر المخاطر التي تهدد العالم

- عبدالله جولن: الدستور التركي الحالي لايصلح لإدارة البلاد



في حوار غلبت عليه الصراحة التقي الإعلامي المصري نشأت الديهي مع الزعيم الروحي لحركة الخدمات التركية عبدالله جولن في مقر إقامته بالولايات المتحدة حيث فتح جولن النيران علي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واتهمه بأن رأس الإرهاب، ورأي عدد من الخبراء في الشأن التركي أن تصريحات جولن كشفت عن الوجه الحقيقي لـ أردوغان وأسقطت عنه جميع الأقنعة.





وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور خالد رفعت الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية و الخبير فى الشأن التركى ، أن تصريحات الداعية التركي فتح الله كولن في أحد البرامج الإعلامية كشفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمام العالم وأمام شعبه حيث أسقطت قناع الرجل المدافع عن الدين الإسلامي وحامي حمى الإسلام ، مشيرا إلى أن اتباع أردوغان من تنظيم الإخوان الإرهابي رسموا حوله هالة ولكن تصريحات كولن أسقطتها هي الأخرى إلى الأبد.



- المسيطرون علي الحكم في تركيا ليسوا من أبناء الأناضول

وكان جولن سلّط في حواره مع نشأت الديهي على طبيعة النظام الحاكم في تركيا الذي يقوده حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” مع حلفائه “القوميين” قائلًا: “هؤلاء المسيطرون على مقاليد الأمور في بلادنا اليوم ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل حتى يقال إنهم قدموا من الشمال. ولقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية. إنهم يعانون من هضم هذه القيم السمحة واستساغتها، ويستخدمون الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائهم في السلطة”.



- اردوغان أكبر المخاطر

وشدد رفعت في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" علي ضرورة أن يتخذ العالم إجراءات حاسمة ورادعة في مواجهة هذا الأردوغان الذي بات أحد اهم وأكبر المخاطر التي تهدد العالم لرعايته المباشرة للتنظيمات الإرهابية وتصديره للعنف في دول العالم ولاسيما دول المنطقة العربية.



وكشف الدكتور “خالد رفعت”، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والخبير فى الشأن التركى أن الرئيس التركي " أردوغان " لم يعد يسمع لأحد إلا نفسه واتباعه، وهو الأمر الذي يؤكد أننا أمام رجل بلا عقل بل وأصبح خارج الزمان والمكان.



وأوضح أن فساد أردوغان ساهم في تدمير الدولة التركية في كافة مجالات الحياة، مبينا أن الشارع التركي يعاني القهر مما تفرضه ميليشات إردوغان ضد ابناء الشعب التركي.



وكان المفكر الإسلامي فتح الله جولن، أكد أن المجتمع المصري مجتمع تعددي مثل تركيا، ومن ثم فإن مراعاة معتقدات ومشاعر كافة الأطياف أمر جدير بالاهتمام في كلا البلدين، وذكّر بوجود أشكال وتطبيقات مختلفة للديمقراطية حول العالم، ثم عقّب بقوله: “ومن الممكن أن نطور نظامًا ديمقراطيًّا يتلاءم مع أوضاعنا وقيمنا الذاتية، مع الاستفادة من تلك الممارسات الديمقراطية المتعددة”.



يجب تأسيس نظام مثالي يستثير غبطة الإنسانية جمعاء

وعبر جولن عن اعتقاده بأن الفوضى التي تعم العالم حاليًا ستستمر ما لم ينجح المسلمون في تأسيس نظام مثالي يستثير غبطة الإنسانية جمعاء، واستدرك بعد ذلك قائلًا: “لكن ينبغي علينا أن نصر على المضي قدمًا في هذا السبيل حيث أظنّ أن الشعب المصري الحبيب، وكذلك الذين لم يفقدوا إنسانيتهم في تركيا، قادرون على تحقيق ذلك، إذا نجحوا في تحقيق التوازن والاعتدال على المستويين الفكري والعاطفي، وأفلحوا في تشكيل نظام مثالي يُحتذى به على مستوى العالم.”



الدستور التركي لايصلح لإدارة البلاد

وقال: إن الدستور التركي الحالي لا يصلح لإدارة مجتمع مثل المجتمع التركي الذي يشتمل على أطياف وقوميات متنوعة. فبلادنا تشتمل على قوميات مختلفة من أتراك وأكراد وشركس ولاظ وعلويين، وأطياف متعددة من مسلمين وربوبيين وملحدين وكماليين وغير ذلك. إذا كان النظام في تركيا يريد أن يضع دستورًا جديدًا، فعليه أن يضع دستورًا يراعي وضع الأغلبية المسلمة ويحترم في الوقت ذاته معتقدات الآخرين وقيمهم”.



الشعب المصري لم يسئ للأتراك إطلاقا

كما تناول جولن أيضًا العلاقات بين القاهرة وأنقرة من جهة، وبين الشعب التركي والمصري من جهة أخرى، حيث قال: “الحقيقة أنه لم يَبْلُغْني أن أي مسؤول مصري، على أي مستوىً كان، أساء إلى الشعب التركي لكن لما وقعت الأحداث في مصر (عام 2013) بادر رئيس الحكومة التركية في ذلك الوقت (أردوغان) إلى القول: “إن لكل فرعون موسى”، وأطلق على الرئيس المصري فرعونًا، قبل أن يطلع على شخصيته ويتعرف عليه كما ينبغي، وهو ما أدى إلى تأزم العلاقات بين الطرفين إن التغيير القائم على مبادئ وقيم معينة (تحفظ أمن البلاد واستقرارها) يختلف عن التغيير الذي يهدف إلى إحداث بلبلة وفوضى في البلاد وقد شهدت تركيا تغييرات متعددة من هذا النوع الأخير منذ 27 مايو 1960".



محبة عميقة وتعاطف بين الشعبين

وواصل أن الشعب المصري يكّن للشعب التركي محبة عميقة ويتعاطف كلا الشعبين مع بعضهما، وجذب الانتباه إلى أن المسؤولين الأتراك ميالون بطبيعتهم إلى الخوض في جدليات مع نظرائهم المصريين انطلاقًا من اعتبارات سياسية، ولا تزال هذه الجدليات مستمرة حتى اليوم.



تجديد العلاقات بين مصر وتركيا

وأردف جولن: "وقد أعرب بعض المسؤولين الأتراك في مناسبات مختلفة عن رغبتهم في تجديد العلاقات بين مصر وتركيا مرة أخرى وعودتها إلى طبيعتها. لكني لست متأكدًا من إمكانية تحقيق ذلك بعد هذه القطيعة الطويلة، رغم تمنياتي بأن تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بالفعل لكن في ظل وجود أمثال هؤلاء المسؤولين الأتراك في السلطة لا تزال هذه الأمنيات صعبة إن لم نقل مستحيلة فهم متقلبون كثيرو التحول؛ اليوم هُمْ هنا وغدًا هناك كما في قوله تعالى: ﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ﴾”.



مسار مصر يبدو جيدا

وفيما يتعلق بالقيادة المصرية وتوجهها الحالي، قال جولن: “المسار الحالي لمصر يبدو لي جيدًا، لكني أتابع من الخارج، ولست في موقع يسمح لي بأن أتحدث عمّا يقع، كمن يعاين الأحداث ويسجّلها. أعتقد أنهم (أردوغان وجماعته) يستغلون السمعة التي ورثوها من تاريخ العثمانيين ليحدثوا بها تأثيرا في العالم الإسلامي، لكني أعتقد أن مصر تستطيع أن تقدم نموذجًا يحتذى به إذا حافظت على هذا الخطّ من الاعتدال والتوازن، وهي قادرة على ذلك بما تتمتع به من سمعة طيبة، وشعب عريق يتمتع بذكاء عالٍ، كل ذلك جعلها في فترة من فترات التاريخ تهيمن على مقدرات الإنسانية وتحتل مكانة مهمة في تاريخ العالم الإسلامي”.