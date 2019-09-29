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أخبار العالم

رئيس لجنة المخابرات بالنواب الأمريكي: سنستمع إلى مكالمات ترامب وبوتين قريبا جدا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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أعلن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المبلغين الذين تقدموا بشكوى ساعدت على طلب مساءلة الرئيس دونالد ترامب، واستدعائه للإدلاء بشهادته في مبنى الكابيتول هيل، مضيفا أنه يأمل في أن يحدث ذلك قريبا.

وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، قال شيف إن المبلغين سوف يقدمون شهادتهم، مؤكدا أنه لا يعرف هوياتهم.

وأضاف النائب الديقراطي أن الكونجرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات ترامب السابقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدد من زعماء العالم، بسبب المخاوف من أن يكون ترامب قد عرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

يأتي ذلك بعدما اتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي لفتح تحقيقات بشأن مرشحهم المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكي 2020، جو بايدن، ونجله، في مقابل الدعم الأمريكي لبلاده.
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