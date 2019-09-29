Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مليون جنيه لمشروع بحثي في مجال إنتاج خلايا الوقود باستخدام المخلفات البلاستيكية بجامعة بني سويف

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:19 م
شروع بحثي بكلية الدراسات
شروع بحثي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
فاز مشروع بحثي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف وذلك في مجال انتاج خلايا الوقود باستخدام تكنولوجيا النانو والمخلفات البلاستيكية لإنتاج الطاقة المتجددة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا " نداء لكل علماء مصر 2 " بمبلغ مليون جنيه، بمشاركة أحد شركات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وانتاج الوقود .

من ناحيته أوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن المشروع يهدف إلي تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية واحلال المواد الأولية المحلية والمخلفات البلاستيكية لأنتاج خلايا وقود رخيصة الثمن تحل محل المنتج المستورد ، وتحويل المخرجات البحثية المتواجدة الى التطبيق ، وذلك في إطار الربط بين مجتمع البحث والتطوير من جهة وبين مجتمع الانتاج والخدمات من جهة أخرى .

من جانبها صرحت الدكتورة أسماء سيد حمودة الباحث الرئيسي للمشروع واستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بالكلية أن حرق المخلفات البلاستيكية يؤثر سلبا على البيئة المحيطة والصحة العامة وأن استغلال تلك المخلفات في إنتاج خلايا الوقود الاقتصادية يحد من التأثير الضار للمخلفات ويعظم الاستفادة منها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

أوقات الدفن المنهي عنها .. 3 ساعات يُكره دفن الميت فيها

مفاجأة.. الجنيه يقفز ليسجل 16 مقابل الدولار في هذا التوقيت

تحرك قوي من كاف لإنقاذ مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

ملعونة البطن اللي شالتك.. نشأت الديهي يشن هجوما ناريا على هذا المذيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد