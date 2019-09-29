مليون جنيه لمشروع بحثي في مجال إنتاج خلايا الوقود باستخدام المخلفات البلاستيكية بجامعة بني سويف

فاز مشروع بحثي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف وذلك في مجال انتاج خلايا الوقود باستخدام تكنولوجيا النانو والمخلفات البلاستيكية لإنتاج الطاقة المتجددة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا " نداء لكل علماء مصر 2 " بمبلغ مليون جنيه، بمشاركة أحد شركات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وانتاج الوقود .



من ناحيته أوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن المشروع يهدف إلي تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية واحلال المواد الأولية المحلية والمخلفات البلاستيكية لأنتاج خلايا وقود رخيصة الثمن تحل محل المنتج المستورد ، وتحويل المخرجات البحثية المتواجدة الى التطبيق ، وذلك في إطار الربط بين مجتمع البحث والتطوير من جهة وبين مجتمع الانتاج والخدمات من جهة أخرى .



من جانبها صرحت الدكتورة أسماء سيد حمودة الباحث الرئيسي للمشروع واستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بالكلية أن حرق المخلفات البلاستيكية يؤثر سلبا على البيئة المحيطة والصحة العامة وأن استغلال تلك المخلفات في إنتاج خلايا الوقود الاقتصادية يحد من التأثير الضار للمخلفات ويعظم الاستفادة منها .