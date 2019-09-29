أضرار التدخين على الحامل .. يؤدي إلى الإجهاض

اضرار التدخين على الحامل، كثيرة لا تنال صحة المرأة فقط ولكنها أيضا لها عواقبها الوخيمة على الجنين نفسه، فعلى الرغم من اضرار التدخين على الحامل، هناك بعض السيدات اللاتى يصرن على تلك العادة السيئة، دون وجود أى اهتمام بالجنين، ولكن هناك أيضا سيدات يحلمن بلحظة رؤية طفلهن بين أيديهن، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار التدخين على الحامل وطرق الإقلاع عن تلك العادة السيئة.



اضرار التدخين على الحامل



- زيادة خطر الحمل خارج الرحم

- تقليل وزن ولادة الطفل

- زيادة خطر الولادة المبكرة

- إتلاف رئتي الجنين والدماغ والجهاز العصبي المركزي

- زيادة خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ

- المساهمة في تشوهات خلقية، مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق



-يمكن أن يؤثر التدخين أيضًا على الحيوانات المنوية لدى الرجال، والتي يمكن أن تقلل من الخصوبة وأيضًا تزيد من مخاطر الإصابة بعيوب الولادة والإجهاض.



- التدخين يزيد من خطر وفاة المهد بنسبة 25٪ على الأقل.



- الإجهاض والإملاص، حيث تحدث حالات الإجهاض عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، و في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث بعد 20 أسبوعًا من الحمل وهذا ما يسمى الإملاص.



- يقلل من كمية الأكسجين المتاحة لك ولطفلك المتنامي، حيث أن النيكوتين في مجرى دم الأم قد يضيق الأوعية الدموية في الحبل السري والرحم ، مما يقلل من كمية الأكسجين إلى الطفل الذي لم يولد بعد. قد يحد النيكوتين أيضًا من كمية الدم التي يتم توفيرها لنظام القلب والأوعية الدموية للجنين.



- زيادة معدل ضربات قلب طفلك



-يؤثر التدخين على صحة أسنانك ولثتك وقد يتسبب في فقد الأسنان، هذا بالإضافة إلى الأمراض السرطانية التى تصيب المرأة نفسها.



التدخين السلبي



التدخين السلبي هو مزيج من دخان سيجارة محترقة ودخان يتنفسه المدخن، ويحتوى هذا الدخان على مواد ضارة (القطران ، وأول أكسيد الكربون ، والنيكوتين ، وغيرها) من الدخان الذي يستنشقه المدخن.



-إذا كنت تتعرضين بانتظام للتدخين السلبي أثناء الحمل، فستكون لديك فرصة أكبر للولادة الميتة، وطفل رضيع منخفض الوزن عند الولادة ، وطفل مصاب بعيوب خلقية.



-الرضع والأطفال المعرضين للتدخين السلبي قد يصابون بالربو، الحساسية، والتهابات الأذن.





الإقلاع عن التدخين قبل أو أثناء الحمل



- تحتاجين سيدتي للإقلاع عن التدخين، لإخفاء المباريات الخاصة بك، والولاعات، والسجائر.



- عدم التعرض إلى دخان الغير، بمعنى مطالبة الأشخاص الذين يدخنون عدم التدخين من حولك.



- شرب عدد أقل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث أن الكافيين قد يحفز الرغبة في التدخين، فضلا عن ضرورة تجنب تناول الكحول، لأنه قد يزيد أيضًا من الرغبة في التدخين وضارًا بطفلك.



- القيام بأنشطة لتحل محل التدخين كـ لعب الرياضة أو المشي.



-تجربة هواية جديدة، مثل قراءة الكتب



- الإنضمام إلى مجموعة الدعم أو برنامج الإقلاع عن التدخين.



- لا تذهبين إلى الأماكن التي يدخن فيها الكثير من الأشخاص مثل النوادي ، وقسم التدخين في المطاعم.



مصدر المعلومات مواقع medicalnewstoday و webmd.