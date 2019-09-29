Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أضرار التدخين على الحامل .. يؤدي إلى الإجهاض

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:10 م
اضرار التدخين على
اضرار التدخين على الحامل
Advertisements
أمينة الدسوقى
اضرار التدخين على الحامل، كثيرة لا تنال صحة المرأة فقط ولكنها أيضا لها عواقبها الوخيمة على الجنين نفسه، فعلى الرغم من اضرار التدخين على الحامل، هناك بعض السيدات اللاتى يصرن على تلك العادة السيئة، دون وجود أى اهتمام بالجنين، ولكن هناك أيضا سيدات يحلمن بلحظة رؤية طفلهن بين أيديهن، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار التدخين على الحامل وطرق الإقلاع عن تلك العادة السيئة.

اضرار التدخين على الحامل

- زيادة خطر الحمل خارج الرحم
- تقليل وزن ولادة الطفل
- زيادة خطر الولادة المبكرة
- إتلاف رئتي الجنين والدماغ والجهاز العصبي المركزي
- زيادة خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ
- المساهمة في تشوهات خلقية، مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق

-يمكن أن يؤثر التدخين أيضًا على الحيوانات المنوية لدى الرجال، والتي يمكن أن تقلل من الخصوبة وأيضًا تزيد من مخاطر الإصابة بعيوب الولادة والإجهاض.

- التدخين يزيد من خطر وفاة المهد بنسبة 25٪ على الأقل.

- الإجهاض والإملاص، حيث تحدث حالات الإجهاض عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، و في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث بعد 20 أسبوعًا من الحمل وهذا ما يسمى الإملاص.

- يقلل من كمية الأكسجين المتاحة لك ولطفلك المتنامي، حيث أن النيكوتين في مجرى دم الأم قد يضيق الأوعية الدموية في الحبل السري والرحم ، مما يقلل من كمية الأكسجين إلى الطفل الذي لم يولد بعد. قد يحد النيكوتين أيضًا من كمية الدم التي يتم توفيرها لنظام القلب والأوعية الدموية للجنين.

- زيادة معدل ضربات قلب طفلك

-يؤثر التدخين على صحة أسنانك ولثتك وقد يتسبب في فقد الأسنان، هذا بالإضافة إلى الأمراض السرطانية التى تصيب المرأة نفسها.

التدخين السلبي

التدخين السلبي هو مزيج من دخان سيجارة محترقة ودخان يتنفسه المدخن، ويحتوى هذا الدخان على مواد ضارة (القطران ، وأول أكسيد الكربون ، والنيكوتين ، وغيرها) من الدخان الذي يستنشقه المدخن.

-إذا كنت تتعرضين بانتظام للتدخين السلبي أثناء الحمل، فستكون لديك فرصة أكبر للولادة الميتة، وطفل رضيع منخفض الوزن عند الولادة ، وطفل مصاب بعيوب خلقية.

-الرضع والأطفال المعرضين للتدخين السلبي قد يصابون بالربو، الحساسية، والتهابات الأذن.


الإقلاع عن التدخين قبل أو أثناء الحمل

- تحتاجين سيدتي للإقلاع عن التدخين، لإخفاء المباريات الخاصة بك، والولاعات، والسجائر.

- عدم التعرض إلى دخان الغير، بمعنى مطالبة الأشخاص الذين يدخنون عدم التدخين من حولك.

- شرب عدد أقل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث أن الكافيين قد يحفز الرغبة في التدخين، فضلا عن ضرورة تجنب تناول الكحول، لأنه قد يزيد أيضًا من الرغبة في التدخين وضارًا بطفلك.

- القيام بأنشطة لتحل محل التدخين كـ لعب الرياضة أو المشي.

-تجربة هواية جديدة، مثل قراءة الكتب

- الإنضمام إلى مجموعة الدعم أو برنامج الإقلاع عن التدخين.

- لا تذهبين إلى الأماكن التي يدخن فيها الكثير من الأشخاص مثل النوادي ، وقسم التدخين في المطاعم.

مصدر المعلومات مواقع medicalnewstoday و webmd.
اضرار التدخين على الحامل اضرار التدخين على الحامل
اضرار التدخين على الحامل اضرار التدخين على الحامل
اضرار التدخين على الحامل اضرار التدخين على الحامل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بفستان مشجر مكشوف.. درة تتألق ..والجمهور: ارحمينا

محطة النهاية.. سيدة مصرية تسخر من الهارب محمد على بهذه الطريقة

أول تحرك برلماني بعد خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالعالم

تعمل اللي هي عايزاه.. رد لقاء الخميسي على منتقدي فستان رانيا يوسف المثير.. فيديو

الكاف يصدم الزمالك بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي.. مستند

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد