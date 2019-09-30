الجامعات اليوم.. نصائح للتفوق من رئيس كفر الشيخ للطلاب الجدد.. وبنها تطلق برامج جديدة للتأهيل لسوق العمل.. وبروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وطب الفيوم.. صور

الجامعات اليوم

تؤهل الطلاب لسوق العمل.. جامعة بنها تطلق عدة برامج جديدة اعرف التفاصيل

نصائح للتفوق من رئيس جامعة كفر الشيخ لطلاب الطب الجدد

بروتوكول بين "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" وكلية طب الفيوم

مبادرة إنسانية لتطوير مدرسة الأقباط الابتدائية بشبرا

تنبيه عاجل من المعهد الفني للتمريض بالأزهر التخصصي للطالبات الجدد

جامعة بنها تزف بشرى سارة لـ عمالها بالتزامن مع بدء العام الدراسى



شهدت الجامعات المصرية، يوم الأحد، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة، ففي جامعة بنها افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم التعريفي الثاني للبرامج الجديدة تحت شعار جامعة بنها اختيارك الصحيح لمستقبل أفضل".



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة سهير شعراوي والدكتور هشام ابو العينين نائبا رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث السابقين وعمداء الكليات والوكلاء والطلاب.



وعقب الافتتاح، أجرى المحافظ ورئيس الجامعة ونائبة جولة تفقدية لأجنحة البرامج الجديدة بكليات الجامعة، حيث استمعوا إلى العروض التقديمية لقطاعي العلوم الزراعية والبيطرية، بالإضافة إلى قطاعي العلوم الهندسية والحاسبات والمعلومات وقطاع العلوم الأساسية بالجامعة.



وأشاد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بالبرامج الجديدة بكليات جامعة بنها، وارتباطها بسوق العمل واحتياجات المجتمع.



وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أن برامج الساعات المعتمدة تعطي فرصة للطلاب للالتحاق بمجالات سوق العمل المختلفة، مشيرا إلى أن جامعة بنها أتاحت هذا العام 29 برنامجا في مختلف الكليات.



وأشار الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة إلى أن تلك البرامج ومصروفاتها لا علاقة لها بالمواد ومجانيتها بالكليات المختلفة، لكنها برامج جديدة بالساعات المعتمدة، مضيفا أن تلك البرامج تشترط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للكلية، حيث يتم عمل تنسيق داخلي بالكليات لالتحاق الطلاب بها



كما شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البشرى، الذي كرم خلاله الطلاب المتفوقين من مختلف الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة والمتميزين في مختلف المجالات بمنحهم شهادات التقدير.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد العال عميد الكلية والدكتور أسامة العجمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



واستعرض الدكتور محمد عبد العال، عميد الكلية، المقومات الموجودة داخل الكلية والمستشفى الجامعي الذي سيتلقى الطلاب فيها تدريبهم وتعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة بحضور عدد كبير من طلاب الكلية الجدد.



ورحب عميد طب كفر الشيخ بالطلاب الجدد والقدامى وقال إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بدعم إدارة ورئيس الجامعة داعيًا الطلاب بالفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.



وخلال كلمته، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد والقدامى مؤكدًا أن الجامعة أصبحت من أهم الجامعات المصرية الآن بما تملكه من مقومات تعليمية وبنية تحتية قوية وهيئة تدريس على مستوى عال وأن الكلية تتميز بالإمكانيات الكثيرة والمقومات المتعددة أكاديميا وإكلينيكيا مما جعلتها ضمن أفضل كليات الطب التي تقدم خدمة تعليمية في مصر.



وأضاف رئيس الجامعة أن الطالب شريك في العملية التعليمية داعيًا الطلاب أن يكونوا خير ممثل للجامعة من خلال تحصيلهم للعلوم والتفوق الدراسي وإثبات الانتماء للوطن وللجامعة من خلال المشاركات المستمرة في الأنشطة والفعاليات هادفة التي تكسب الطالب خبرات مختلفة وتنمي مهاراته.



وقام الدكتور ياسر مجدى حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وكلية الطب جامعة الفيوم وذلك بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور وزير التعليم العالي ووزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



وصرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بأن توقيع البروتوكول يهدف لإنشاء وتأسيس مركز لعلاج الإدمان بسعة 28 سريرا بمستشفى جامعة الفيوم لعلاج مرضى الإدمان بالمحافظة والمحافظات المجاورة وخدمة أغراض البحث العلمي .



وأضاف رئيس الجامعة أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سيدعم إنشاء المركز بمبلغ 660 ألف جنيه مصرى، كما سيقوم الصندوق بتوفير الدعم المالي لعلاج مرضى الإدمان وأيضا سيتحمل تكاليف التحاليل الخاصة بالمخدرات ومتابعة المرضي وأن الجامعة ستقوم بتوفير أطباء خبراء فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان.



فيما شهدت مدرسة الأقباط الابتدائية بشبرا ، تنفيذ مبادرة تطوير تبنتها وأشرفت على تنفيذها الدكتور آمال إسماعيل عثمان عضو مجلس أمناء التعليم بشبرا .



جاء ذلك فى إطار المبادرات الإنسانية التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل مواطن وخاصة النشء من تلاميذ المدارس تم تنفيذ مبادرة إنسانية غير مسبوقة لتطوير



وقد تم خلال المبادرة تطوير البنية الأساسية للمدرسة بالكامل من أثاث ودورات مياه ومعامل وفصول بالإضافة إلى دهان سور المدرسة وزراعة فناء المدرسة بالنجيل الأخضر علاوة على زراعة 100 شجرة متنوعة حول أسوار المدرسة من الداخل .



وقالت الدكتورة آمال إسماعيل عثمان صاحبة المبادرة ، إنه تم اختيار مدرسة الأقباط الإبتدائية بشبرا تحديدا لأن حالتها كانت متدهورة جدا نظرا لأنها مؤجرة ولا تتبع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة ولا يجوز وفقا لعقد الإيجار إزالة أى حائط أو سقف أو سور وخوفا من تعرض تلاميذ المدرسة للخطر تم تنفيذ هذه المبادرة.



وأضافت إنه تم تطوير المدرسة بالكامل دون المساس بالحوائط والأسقف والأسوار ومن هنا كانت صعوبة المبادرة لافتة إلى أنه تم خلال المبادرة تطوير وصيانة ودهان وتغيير أثاث جميع الفصول ودورات المياه وغرف الإدارة ودهان سور المدرسة وتنفيذ كل ما يتعلق بأعمال النجارة والسباكة والبياض وغيرها .



وأعلن المعهد الفنى للتمريض التابع لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى، عن مد فترة اختبارات القبول حتى غدا الإثنين.



وأضاف المعهد في بيان له، أن اختبارات القبول عقدت اليوم وحضرت مجموعة من الطالبات لأداء الامتحان النفسي، منوها أن هذه المجموعة من الطالبات لم يحضرن امتحان السمات الشخصية مع العلم أن الامتحانات اليوم كانت واحد تحريري وإثنين شفوى.



وتابع: غياب الطالبات عن امتحان السمات الشخصية سوف يؤدى إلى حرمانهم من القبول في المعهد فعليه فقد قرر المعهد الفنى للتمريض مد الإمتحانات إلى الغد لإعطاء فرصة إلى الطالبات المتخلفات عن حضور امتحان السمات الشخصية إلى الغد وفى حالة عدم حضورهن سوف يعتبرن من المرفوضات من القبول.



ووافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات على صرف منحة 600 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.



وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة إنه جار الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها والعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفية على أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.