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أحمد موسى ينفرد بمكالمة مسربة بين أردوغان ونجله تكشف فسادهما ونهب ثروات تركيا ..فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:07 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
أذاع الإعلامي أحمد موسى، مكالمة مسربة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونجله «بلال»، كشفت مدى فساد العائلة الحاكمة والاستبداد الذى يمارسه النظام الحاكم على الأتراك، فضلًا عن نهب ثرواتهم واستخدام كافة الأساليب الخسيسة للتخلص من معارضيهم.

ودارت المكالمة التي تم بثها في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، حول كيفية تهريب أموالهم التى جمعوها بطرق غير مشروعة خارج تركيا من أجل حمايتها، كما نصح أردوغان نجله بأن يتخذ كافة الإجراءات التى تضمن عدم كشف أمرهما، وأن يبلغ شقيقه الأكبر وعمه وزوج عمته وكافة العائلة بفعل ذلك، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية أجرت تفتيشًا فى منازل بعض من ينتمون إلى حزبه بتهم الفساد المالى.

واحتوت المكالمة على شخصية تسمى “بيرات” نصح أردوغان نجله بأن يأخذ عمه إليه وينظروا ماذا سيفعلون بالأموال الضخمة التى بحوذتهم، وهو ما تم بالفعل واقترح أن تعطى بعض الأموال إلى رجل الأعمال التركى فاروق كاليونجو، كى يتصرف بها كما تصرف فى الأموال السابقة.
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