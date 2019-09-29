نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث كيفية النهوض والارتقاء بالأنشطة الطلابية.. صور

التقي الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اليوم، مع لفيف من عمداء ووكلاء ومنسقي كليات جامعة الأزهر ومسئولي رعاية الشباب لبحث تطوير منظومة الأنشطة الطلابية ووضع خطة للنشاط الطلابي مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 / 2020.



وشدد نائب رئيس الجامعة، خلال اللقاء، على ضرورة أن ترتبط الأنشطة الطلابية بقضايا المجتمع المصري وذلك لدمج الطلاب بقضايا المجتمع المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بالقضايا الحياتية بما يخدم الوطن ويدعم رسالة جامعة الأزهر ورؤيتها الأكاديمية والمجتمعية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.



وأكد عامر أن إدارة الجامعة تواكب في المرحلة الحالية التطور التكنولوجي الجاري، وتعمل على توطين التكنولوجيا وأدواتها في العملية التعليمية بكافة جوانبها، حيث أدى التقدم التكنولوجي الذي نشهده من حولنا إلى ظهور أساليب وطرق جديدة للتعليم غير المباشر، ويجب أن نستثمرها، وهي تعتمد بالأساس على توظيف مستحدثات تكنولوجية لتحقيق التعلم والتدريب خصوصا فيما يخدم سوق العمل.



كما أوضح أن إدارة الجامعة تسعى لإدخال نشاط جديد للجامعة يسمى "ريادة الأعمال" حيث يبدأ بتدريب ٨٠٠ عضو من أعضاء هيئة التدريس ومن ثم الاعتماد عليهم في تدريب الطلاب على مستوى الجامعة.



ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي لدى الطالب بحيث يساعده في رسم الخطط الدراسية والحياتية التي تتلاءم مع قدراته وأهدافه، وتساعده في تشخيص ومعالجة المشكلات التي تواجهه والتي تجعل منه إنسانا متزنا وصالحا وإيجابيا، كما حث عضو هيئة التدريس على أن يشارك الطلاب ويكتشف إمكانياته العلمية والتربوية والاجتماعية ويحاول استغلالها بالصورة الأفضل لتطوير وتعديل سلوكه الدراسي والاجتماعي والأخلاقي.



وفى نهاية اللقاء استمع نائب رئيس الجامعة لاقتراحات الحضور، التي من شأنها النهوض بالأنشطة الطلابية، ومنها ضرورة أن تبدأ الأنشطة الطلابية مع بداية العام الدراسي وعدم إهمالها وتذليل العقبات التي قد تواجهها.