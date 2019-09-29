لم تحصل على الترخيص.. إزالة شبكة محمول من سطح عقار بالنزهة .. صور

قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة انضباطية في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار الحملات الانضباطية للباعة الجائلين ومخالفات البناء.



وأكد "عقل" أن الحملة شملت إزالة والتحفظ على مكونات شبكة محمول لإحدى الشركات بالعقار 14 شارع حسن الدبيكى لقيام الشركة بإقامة المحطة بدون ترخيص من الحى والجهات المعنية على الرغم من التنبيه على الشركة الأسبوع الماضي والتحفظ على بعض المعدات الا انها اصرت على المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.



وشملت الحملة التفتيش البيطرى على مطعم كائن فى 51 صقر قريش بالشيراتون وتم ضبط وإعدام 20 كجم كبدة و11 كجم لحوم مفرومة وجميعها بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم تحرير المحضر اللازم بمعرفة الطب البيطرى والعرض على النيابة العامة.



كما تمت ازالة ورفع الاعلانات المخالفة لشروط الترخيص والتى بدون ترخيص بشوارع : فريد سميكة و احمد فؤاد و شارع عمار بن ياسر و شارع الحجاز وشارع هاشم الاشقر، وجار تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والعرض على النيابة العامة.



جاءت الحملة بمتابعة نائب المنطقة الشرقية وبرفقة ممثلي الاسكان والإشغالات والطب البيطرى وإدارة المحمول والاعلانات ومسئولى المربعات.



وشدد رئيس الحي على الاستمرار فى الحملات الانضباطية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، لفرض الانضباط وملاحقة المخالفين بالعاصمة.