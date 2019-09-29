شاهد.. الأهالي يجردون "لصة" من ملابسها ويجبرونها على السير عارية

حاصر حشد غاضب من الأهالي لصة وجردوها من ملابسها وأجبروها على السير عارية في مدينة بونو في بيرو.



ووفقًا لصحيفة " ديلي ستار"، اتهمت المرأة التي لم تذكر اسمها بسرقة 1500 من نعال بيرو (ما يزيد قليلًا عن 360 جنيهًا إسترلينيًا) من بائع متجول في بلدة جنوب شرق بيرو.



في مقطع فيديو للحادث الذي تم تحميله عبر الفيسبوك ، يمكن مشاهدة مجموعة من النساء وهن ينزعن بلوزة المرأة من جسمها، ويجبرنها على حمل لافتة كتب عليها "أنا لصة ، تعرف من أنا".



وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة اصطحبت فيما بعد إلى مركز للشرطة ، حيث تم استجوابها بشأن مسألة 1500 نعال سُرقت من بائع.

