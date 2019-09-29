احذري.. 5 علامات خطيرة تنبئك بالعقم



وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الأسباب التي تجعل تدفقك الشهري غير متزامن وربما لن يكون له أي علاقة بالعقم، وهو وجود مشكلة في الغدة الدرقية أو خلل هرموني - وفي معظم الأحيان ، يمكن علاج هذه المشكلات.



- نمو الشعر في أماكن غريبة

قد يبدو الأمر مجرد إزعاج إذا كان لديك شعر غامق ينمو على شفتك أو ذقنك أو حلقك أو بطنك ومع ذلك قد يكون هذا أيضًا علامة على العقم، قد يكون وجود شعر خشن في أماكن غريبة علامة على متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض.



- السخونية المفاجئة

إذا كنت تعانين باستمرار من الهبات الساخنة، أو الشعور المفاجئ بالدفء في جميع أنحاء جسمك، مع انقطاع الطمث هذا دليل على العقم.



- آلالام الحوض

إذا كنت تعانين دائمًا من ألم شديد أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو أثناء ذهابك إلى الحمام ، فهناك فرصة جيدة لحدوث التهاب بطانة الرحم، وهذا يؤدي بشكل كبير إلى حدوث عقم.



- إفراز حليب من الثدي

إذا لم تكن حاملًا أو مرضعًا ولاحظت إفرازًا حليبيًا على ثدييك ، فقد يكون لديك مستويات عالية من البرولاكتين ، وهو الهرمون الذي يخبر جسمك بصنع حليب الثدي.



في حين أن هذا قد يبدو غير ضار ، يمكن أن يكون حليب الثدي من أعراض العقم، مستويات البرولاكتين المرتفعة تعطل طريقة إنتاج الهرمونات الجنسية.





بعد مرور فترة من الزواج يبحث الزوجان عن سبل لإنجاب طفلهم الأول، ومع تأخر الوقت في حدوث الحمل اكثر يصبح القلق أكبر على صحتهم الانجابية، وتخوفهم من أن يكون احدهم مصابًا بمرض يمنعه من الإنجاب.فهناك بعض العلامات المثيرة للدهشة التي قد ترشدك إلى حقيقة ما إذا كنت تعانين من العقم أم لا، في حين أن معظم هذه الأعراض قد تبدو تافهة للغاية ولكن يجب عليك إخبار طبيبك بها فورًا، إليك هذه العلامات:- الدورة الشهرية غير المنتظمةواحدة من العلامات الرئيسية لقضايا العقم هو وجود الدورة الشهرية غير المنتظمة، فالأكثر شيوعًا أن يحدث الحيض بشكل متكرر جدًا، أو تنقطع لفترات طويلة لأن هذا يعني عادة أن التبويض لا يحدث بشكل منتظم، مما يجعل الحمل صعبا للغاية .فقد تكون الدورات المنتظمة التي تشهد تغيرًا كبيرًا في كمية أو جودة الدم أو الدورات المؤلمة للغاية مؤشرا على وجود مشكلة أساسية، وكذلك النزيف المتقطع.