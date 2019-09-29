لحظة مؤلمة.. والد حارس الملك سلمان يلتقي والد القاتل.. فيديو





نشرت وسائل إعلام سعودية لحظة لقاء والد اللواء عبد العزيز الفغيم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، بوالد القاتل ممدوح بن مشعل آل علي.وقالت صحيفة "المدينة" إن والد الفغيم تلقى التعازي من والد القاتل، ممدوح بن مشعل آل علي.ووصل الفغيم مساء اليوم مثواه الأخير، وشيع الجثمان من الحرم المكي.ولقي عبد العزيز الفغيم مصرعه بعدما أطلق عليه صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، النار عليه عقب تطور النقاش بينهما.