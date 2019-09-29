مرتضى منصور: الزمالك فائز ورئيس النادي السنغالي حد لعب في دماغه

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه يعد فائزًا في المباراة التي كان من المفترض أن تجمعه مع جينيراسيون فوت السنغالي.



وأضاف المستشار مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ناديه طبق قرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب.



وأكد المستشار مرتضى منصور "الفريق السنغالي تم اعتباره منسحبًا، وبالتالي ستوقع عليه غرامة مالية كبيرة مع حرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عامين".



وتابع المستشار مرتضى منصور "مراقب المباراة اعتمد انسحاب الفريق السنغالي، وهذا هو المهم بالنسبة لنا وسيتم إرسال ذلك في تقريره إلى الاتحاد الأفريقي لاعتماد النتيجة من لجنة المسابقات".



وأتم المستشار مرتضى منصور "طبقنا قرار الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة لبرج العرب، لكن رئيس الفريق السنغالي -حد لعب في دماغه- لرفض لعب اللقاء".



الجدير بالذكر أن جينيراسيون رفض التوجه نحو الأسكندرية لخوض مواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.