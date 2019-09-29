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اقتصاد

"المجتمعات العمرانية" تتفاوض مع 6 مطورين لإقامة مشروعات تنموية غرب أسيوط

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:17 م
مشروعات تنموية غرب
مشروعات تنموية غرب أسيوط
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كتبت- زينب ابو الخير
تتجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بمدن الصعيد خلال الفترة المقبلة، وأنفقت الهيئة ما يقرب من 5 مليارات جنيه خلال الـ 5 سنوات الماضية ومن المتوقع تخصيص 5 مليارات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان أبرز مدن الصعيد طلبا مدينة غرب اسيوط، موضحا أن هناك 6 مطورين عقاريين لشركات كبرى يتفاوضون مع الهيئة للحصول على أراض بمدينة غرب اسيوط، موضحا أن هذه المدينة ستكون على غرار مدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الشركات تتفاوض على مساحات كبيرة تتراوح ما بين 200 الى 300 فدان لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف ان محافظات الصعيد بدأت تشهد اقبالا كبيرا من قبل المطورين خاصة في محافظات سوهاج ، اسيوط، المنيا ، واسوان، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد تتميز بسوق واعد وبحاجة كبيرة لمثل تلك المشروعات لارتفاع الطلب على العقارات وايضا بحاجة كبيرة الى مشروعات خدمية لأهالي المحافظة.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات تضع فى خططها التوسعية الاستثمار فى مدن الصعيد، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد تلقى اهتماما كبيرا وفقا لتوجهات الدولة لتنمية سريعة بهذه المحافظات.
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