اسعار السيارة سوزوكى فان المستعملة بديل التوك توك فى الاسواق .. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة سوزوكى فان موديل ٢٠١٥ بديل التوك توك المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



أسعار السيارة سوزوكى فان موديل ٢٠١٥ بديل التوك توك المستعملة في مصر.



جذبت السيارة سوزوكى فان موديل ٢٠١٥ بديل التوك توك ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة سوزوكى فان موديل ٢٠١٥ بديل التوك توك والقريبة منها ما بين 100 ألف إلى 110 الاف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة سوزوكى فان موديل ٢٠١٥ بديل التوك توك في سوق السيارات المصرية.

