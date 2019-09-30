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أخبار البلد

في احتفاليتها بنصر أكتوبر.. تكريم سعد الشاذلي والعرابي والسيد حمدي والكنيسي بنقابة الصحفيين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:20 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
صرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط عن تكريم النقابة لعدد من رموز حرب أكتوبر على هامش احتفالاتها بذكرى النصر المجيدة وذلك فى السابعة غدا الثلاثاء.

وأشار حسين الزناتي، إلى أنه سيتم تكريم اسم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر، وتكريم اسم الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد الفرقة 12 مدرعات إبان حرب أكتوبر، والفريق أركان حرب السيد حمدى القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوى وأحد أبطال الحرب.

وكذلك سيتم تكريم الإعلامي الكبير حمدى الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ، والذى كان مراسلًا حربيا فى الإذاعة آنذاك.
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