وصية و500 قطعة.. تاريخ الأسرة العلوية في 45 صورة لقصر الأمير يوسف كمال الأثري بنجع حمادي

تعد قصور الأسرة العلوية من أروع المنشآت التي تنتمي لفترة العصر الحديث، حيث كان أصحابها حريصين على أن تكون بمكوناتها وزخارفها من أروع ما يكون.





ويعد قصر الأمير يوسف كمال الأثري في نجع حمادي من أروع قصور الأسرة العلوية، وقد ظل لفترة يعاني من مشاكل إلي أن أجرت وزارة الآثار له مشروع ترميم، وافتتحته الأحد، ليضاف إلى المزارات التاريخية والسياحية في محافظة قنا.





وصية أمير

وعقب الافتتاح قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة في قصر الأمير يوسف كمال،وخلال جولتنا قال لنا المهندس وعد ابو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار أن القصر يعرض أكثر من 500 قطعة قام الأمير يوسف كمال بشرائها من لندن وبلجيكا غيرها من البلاد الأوروبية وأوصى بعرضها بالمتحف الإسلامي .





طوب منجور

وقال أنه من هذه القطع حجرة نومه وأدوات للمائدة و مجموعة من أطباق الخطف و الشوك و الملاعق والسكاكين و غيرها من التحف، مضيفا أن القصر يتميز بالبناء على الطراز الإسلامي المستحدث متخذًا أسلوب بناء الواجهات بالطوب المنجور ذو التبادل اللوني كما في صعيد مصر ومدينة رشيد.





أمراء مماليك

وتمت إعادة استغلال عناصر معمارية مستجلبة من عمائر سابقة مملوكية وعثمانية، من الرخام والقاشاني والخشب ذو الزخارف النباتية والهندسية والكتابية بل منها نصوص تأسيسية وألقاب لأمراء مماليك بتجميع تلك العناصر في تصميم جديد مراعيًا الطراز الفني العام.









السلطنة العلوية

وتابع: المجموعة المعمارية للامير يوسف كمال تخص يوسف كمال باشا بن أحمد كمال بن أحمد رفعت بن إبراهيم باشا بن الوالي محمد على باشا وهو أحد أهم أمراء الأسرة العلوية وكان من المرشحين لتولى السلطنة المصرية بعد السلطان حسين مع الأمراء أحمد فؤاد وكمال الدين حسين وعمر طوسون، وهو رحالة وجغرافى مصري.





حياة ثقافية

وتابع: وكان له دور كبير في الحياة الثقافية بمصر، حيث قام بتأسيس مدرسة الفنون الجميلة في العام 1905، وجمعية محبي الفنون الجميلة العام 1924، وشارك في تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما،كما أشتهر الأمير بالرحلات والصيد لذا نجد له بعض المؤلفات في الرحلات وتجميع موسوعة جغرافية عن إفريقيا وكذلك العديد من المحنطات للحيوانات والطيور التي قام باصطيادها.