Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف .. سبب بكاء أحلام في The Voice‏

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
تسبب الفنان اللبناني راغب علامة في خيبة أمل كبيرة للفنانة الإماراتية أحلام، بعد حرمانها من اختيار المتسابقة التونسية نهى رحيم، عبر خاصية "البلوك".

وعبرت أحلام، عن غضبها من فعل راغب علامة، وجلست أرضًا وهي تبكي، لضياع فرصة ضم المتسابقة إلى فريقها بسبب قوة صوتها في أغنية "جرح تاني"، والتي غنتها للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد عن الواقعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا راغب والأجر على الله.. راغب علامة يتوعد أحلام بمقلب ساخن.. فيديو

قبل انطلاق The Voice.. راغب علامة يتوعد أحلام والأخيرة ترد: لا صلح

البلوك أهم أسلحتي.. راغب علامة يكشف عن طبيعة علاقته بـ أحلام.. فيديو

هذا المتسابق من ذا فويس الأعلى تداولا بموقع يوتيوب..فيديو

راغب علامة وأحلام يتبادلان البلوكات مجددًا ورد غير متوقع على تويتر

وصفته بالثقيل.. راغب علامة يتسبب فى بكاء أحلام ويرد لها الصفعة .. فيديو

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. قصة محمد الكحلاوي من لاعب كرة إلى أشهر مداحين الرسول

الاتحاد الاسيوي يتوقع تألق ثلاثي الهلال السعودي أمام السد في نصف النهائي

أخبار التوك شو: بشرى سارة للمتضررين من تنقية البطاقات التموينية.. حقيقة زيادة أو تخفيض أسعار البنزين اليوم..الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

بتاريخ قديم.. رئيس الزمالك يثير الجدل بمستند محضر جينيراسيون.. فيديو

دوري أبطال آسيا .. مواجهة الثأر بين الهلال السعودي والسد في نصف النهائي

الهلال يتفوق على السد.. موعد والقناة الناقلة لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها