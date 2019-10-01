فيديو جراف .. سبب بكاء أحلام في The Voice‏

تسبب الفنان اللبناني راغب علامة في خيبة أمل كبيرة للفنانة الإماراتية أحلام، بعد حرمانها من اختيار المتسابقة التونسية نهى رحيم، عبر خاصية "البلوك".



وعبرت أحلام، عن غضبها من فعل راغب علامة، وجلست أرضًا وهي تبكي، لضياع فرصة ضم المتسابقة إلى فريقها بسبب قوة صوتها في أغنية "جرح تاني"، والتي غنتها للفنانة شيرين عبدالوهاب.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد عن الواقعة .