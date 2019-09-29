مفاجأة.. الجنيه يقفز ليسجل 16 مقابل الدولار في هذا التوقيت

قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب إن الدولة تشهد تحسنا كبيرا على الجانب الاقتصادى وكذا السياسات المالية للبنك المركزى،جاء ذلك تعليقا على قفز الجنيه المصري إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.



وتابع حسن السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"بناء على استمرار التحسن الملحوظ للمصادر الدولارية بالنسبة للدولة المصرية واستمرار زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتوقع ان يقفز الجنيه ليسجل ما بين 16 لـ 16.10 مقابل الدولار بنهاية العام الجارى.



وارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار، الأحد، في اليوم الأول للتعاملات بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة.



وقفز الجنيه المصري إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.



وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يوم الخميس، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 في المئة، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 في المئة.

