Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مفاجأة.. الجنيه يقفز ليسجل 16 مقابل الدولار في هذا التوقيت

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:31 م
سعر الجنيه مقابل
سعر الجنيه مقابل الدولار
Advertisements
أسامة علي
قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب إن الدولة تشهد تحسنا كبيرا على الجانب الاقتصادى وكذا السياسات المالية للبنك المركزى،جاء ذلك تعليقا على قفز الجنيه المصري إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.

وتابع حسن السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"بناء على استمرار التحسن الملحوظ للمصادر الدولارية بالنسبة للدولة المصرية واستمرار زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتوقع ان يقفز الجنيه ليسجل ما بين 16 لـ 16.10 مقابل الدولار بنهاية العام الجارى.

وارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار، الأحد، في اليوم الأول للتعاملات بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة.

وقفز الجنيه المصري إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يوم الخميس، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 في المئة، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 في المئة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ الشيفون الشفاف.. زوجة تامر حسنى بإطلالة صادمة

برفقة زوجته .. محمد على رزق ينشر صورة جديدة على إنستجرام

أول تحرك برلماني بعد خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالعالم

تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. أين يتواجد الفريق السنغالي الآن ؟

أول رد فعل من دكة الزمالك بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد