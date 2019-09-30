20 شركة كورية كبرى تزور مصر الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار.. برلمانيون: توفر وظائف جديدة أمام الشباب.. وتوقعات بانخفاض اسعار السيارات لهذا السبب

القاهرة تستضيف وفدا كوريا يضم 20 شركة خلال مطلع الأسبوع المقبل

صناعة البرلمان تفجر مفاجأة سارة بشأن إنخفاض أسعار السيارات

برلماني يوضح أسباب انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة



تستضيف القاهرة مطلع الأسبوع المقبل وفدا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري واجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والمقرر انعقادها خلال الفترة من 7-9 أكتوبر.



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة، ويون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، حضر اللقاء أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى.



وقال الوزير إن العلاقات المصرية الكورية علاقات استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك القائم على تحقيق المصلحة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء، خاصة أن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.



وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين البلدين، خاصة في مجالات صناعات السيارات وصناعة السفن والصناعات الإنشائية والتعليم والتدريب الفني والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات، مشيرًا إلى إمكانية تفعيل التعاون بين البلدين بدول القارة الأفريقية من خلال الاستفادة من خطة عمل الوزارة الحالية بالقارة الأفريقية، والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة الأفريقية بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.



وبدوره، علق سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أستضافة القاهرة مطلع الأسبوع المقبل وفدًا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عالمية في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري، معقبًا:" بشرى سارة حول تخفيض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة".



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة الكورية تتميز بصناعة السيارات حيث انها حققت نموًا كبيرًا جدًا في جميع منتجاتها حول العالم وبالاخص في السيارات والاجهزة الالكترونية مثل هواتف سامسونج وغيرها، فضلا عن وجود استثمارات مباشرة أو مشاركة بين الدولة وهذه الشركات او مع رجال الاعمال المصريين في افتتاح مصانع وشركات توفر فرص عمل جديدة للشباب.



وأشار النائب أيضا إلى أن نزول سعر الدول منذ بداية العام جنية و30 قرشًا يؤكد أنخفاض كبير في أسعار المنتجات والسلع بجميع انواعها التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن تعافي قطاع السياحة في مصر ونمو الصادرات وإيجاد بدائل محلية للواردات، وذلك يؤكد أيضا بشرة للمواطن المصري في انخفاض الأسعار.



كما توقع فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، انخفاض كبير في أسعار السيارات بسبب قدوم وفدًا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عالمية في مختلف القطاعات الصناعية للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري خلال الفترة من 7-9 اكتوبر.



وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة قام مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة بتقديم مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم تسهيلات ضخمة للمستثمرين من حيث الامن والامان والارض وغيرها، وذلك يجعل مصر محط أنظار الجميع لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الاجانب للاستثمار داخل مصر.



أكد النائب أن ذلك الخطوات الايجابية التي قدمها البرلمان والحكومة أثمرت بالإيجاب وخير دليل على ذلك قدوم وفدًا كوريًا يضم 20 شركة متخصصة في مختلف الصناعات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له مزايا كثيرة ستصب في مصلحة الدولة من جهة والمواطن من جه اخري.



أوضح النائب أن من أبرز المزايا هي توفير فرص عمل جديدة للشباب فضلا عن إدخال العملة الصعبة للدولة بالإضافة لانخفاض أسعار السيارات في مصر بسبب وجود شركات جديدة تنافس الشركات الموجودة في مصر مما ينتج عنه انخفاض في أسعارها بشكل كبير.