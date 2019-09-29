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أصل الحكاية

من عاصفة الجونة إلى وحش الجيم.. رانيا يوسف أيقونة إثارة لا تهدأ .. فيديو وصور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:15 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد سالم
في زاوية أخرى من الفن والشهرة، تتربع رانيا يوسف على عرش النجوم الأكثر إثارة بسبب إطلالاتها المثير للجدل والأزمات معا، فـ صاحبة البشرة السمراء والملامح النيلية المصرية الخالصة لم تكن تتخيل يوما أن تبني كل هذه الشهرة بفضل أعمالها التمثيلية، لكنها في الواقع نجحت في تحقيق ذلك من خلال فستان بدون بطانة.

في العام الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي وقفت رانيا يوسف تتألق بفستانها المثير أمام عدسات المصورين، وجذبت فلاشات الكاميرا عين الفنانة الجميلة فانشغلت بها، لكنها لم تنظر إلى الأسفل لتكتشف أن الفستان بدون بطانة - كما زعمت -.

البطانة.. أسلوب حياة

كانت واقعة البطانة هي الأكثر بحثا وتداولا، وكان تبرير رانيا التي عاشت قبلها أياما من الإنتشار على السوشيال ميديا بصورها المثيرة ، ساذج للغاية لكنه تحول الى تريند شهير وتحولت رانيا معه إلى وحش بالغ الشهرة والتتبع على انستجرام.
من عاصفة الجونة إلى
لم تقف رانيا عند هذا الحد لتثبت للجميع أن القصة كانت مجرد بطانة وانتهت، لكنها طلت على حسابها الشخصي في انستجرام اكثر من مرة لتشارك الجمهور فساتينها الأنيقة والمثيرة أحيانا، فضلا عن بعض وصلات الرقص التي راقت لها في مناسبات عدة.

رانيا يوسف في الجونة 
كانت رانيا يوسف أكثر الشغوفين بمهرجان الجونة، انتظرته على أحر من الجمر، وكأنها تتربص بتوويج من نوع خاص، جعلها تنشر على صفحتها قبل المهرجان بأيام فيديو لـ إطلالاتها السابقة خلال العامين القادمين، وتشوق جمهورها لـ الموسم الجديد.

وبالفعل، كان رانيا يوسف جديرة بالعهد، وعلى قدر الحدث، ظهرت بفستان أدار أعين الحاضرين والمشاهدين عن الجميع حتى تعلقت بها الأنظار، وهو بالضبط ما أرادته رانيا يوسف، الشهرة و التريند بـ فستان وإطلالة ليس إلا
من عاصفة الجونة إلى
تعلمت رانيا هذه المرة أن ترد على منتقديها ولا تكيل المبررات، عندما سؤلت عن سر الهجوم عليها بسبب الفستان الذي أظهر أكثر مما أخفى قالت " طالما بينتقدوني معناه إني موجودة". 

من الجونة إلى الجيم.. عاش ياوحش
لم تهدأ عاصفة الجونة حتى أرادت رانيا أن لا تغيب عنها الأنظار، لكن هذه المرة على طريقة ياسمين صبري، نشرت رانيا يوسف صورا لها من داخل الجيم وهي تمارس بعض التمارين الرياضية.
من عاصفة الجونة إلى

ارتدت بالكاد ملابسها في الجيم بعناية وذكاء فناة تعرف متى وكيف تبرز جمالها، بـ تيشرت أصفر مكشوف الذراعين، وبنطلون أسود بخوط بيضاء اللون، وحذاء رياضي أبيض

التعليقات تفاعلت مع رانيا يوسف ومئات المشجعين لم يتوقفوا عن ترديد جملة واحدة لـ صاحبة الإطلالات المثيرة "عاش ياوحش".

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