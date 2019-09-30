خبير: الشهيد عبدالعزيز الفغم هو فقيد السعودية كلها .. فيديو

أكد محمد الساعد الكاتب الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، أن اللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم هو فقيد عزيز وهو فقد بكل المنازل السعودية ونحتسبه شهيدا عند الله.





وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أن اللواء خصية قريبة لكل من عرفه وكريم الخلاق ومتواضع وكان يقضى كل وقته لخدمة الملك ولديه كاريزما وأفعاله وتصرفاته وسرعة بديهته محط أنظار السعوديين والعرب.





وتابع الكاتب الصحفي أن كان هناك عزاء اليوم بكل البيوت السعودية وتألمنا كثيرا وكان هنا تفاعل شعبي كبير وهو يستحق هذا التفاعل وصلى عليه بالحرم المكي.



