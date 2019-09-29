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حوادث

صراع الخصومات الثأرية.. مصرع شخص بطلق ناري في اشتباكات بين عائلتين بأبوتشت

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:18 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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يوسف رجب
تجددت خصومة ثأرية بين عائلتي الفواطم والخلابصة بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، استخدم خلالها الطرفين الأسلحة النارية، مما أدى لمصرع شخص بطلق ناري.

تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع عبدالباقي عفيفي 47 عامًا، بطلق ناري من بندقية خرطوش، خلال تجدد خلافات ثأرية بين عائلتي الفواطم والخلابصة بقرية السليمات الواقعة بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى موقع الاشتباكات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى و إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط مرتكب الواقعة، و إعادة الهدوء للقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

يذكر أن الخصومة الثأرية بين العائلتين بدأت وقائعها في أبريل الماضي، باشتباكات وقعت بين العائلتين، نتج عنها مصرع شخص و إصابة ٦ آخرين.
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مصرع شخص فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أبو تشت

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