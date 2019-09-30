ثمن المصل 100 ألف جنيه.. الصحة تطالب بوقف تناول الفسيخ.. برلمانيون: به ميكروب مجهول وطريقة صنعه وتخزينه غاية الخطورة على المواطنين

إليزابيث شاكر : إعداد الفسيخ وتخزينه يجعله مليئا بالميكروبات

صحة البرلمان تحذر من الفسيخ.. به ميكروب مجهول

أيمن أبو العلا: تناول الأطعمة مجهولة المصدر خطر كبير



أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، يأتي ذلك تزامنًا مع ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد يؤدي تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائي خاصةً التسمم الممباري (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.



وأهاب الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة نظرًا لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.



وأكد الدكتور أحمد عثمان،عميد طب الإسكندرية ان مستشفيات جامعة الاسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية استقبلت 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد وأنه تم إعطاء المصل لـ 12 حالة من إجمالي عدد الحالات البالغ 18 حالة، تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك سبعة أطفال أقل من ست سنوات من بين الحالات.



فى البداية حذرت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب من تناول الفسيخ والملوحة بعد ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائى لـ 21 حالة استقبلها مركز السموم بمستشفيات جامعة الاسكندرية.



وأكدت إليزابيث شاكر خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ان طريقة تصنيع الفسيخ وتخزينه وتداوله تجعله عرضة ليصبح فاسدا معقبة: "اكلة مش موجودة غير فى مصر ومليانة ميكروبات وتسبب مشاكل صحية لكن ما نقدرش نمنعه لأنه من الموروثات الشعبية".



وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على عمليات تصنيع وبيع الفسيخ خاصة بعد تحذيرات وزارة الصحة بعدم تناوله حتى لو تم صنعه فى المنازل.



ومن جانبه طالب النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة تحرك وزارة الصحة لتوفير الأمصال اللازمة لعلاج مصابى الفسيخ بالإسكندرية سوق وإدكو وبرج العرب بالإسكندرية ورعايتهم رعاية كاملة، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائى بسبب تناول الفسيخ لـ 21 حالة.



وتابع سامى المشد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع عدد المصابين بعد تناول وجبات الفسيخ إلى 21 حالة فى هذه الفترة أمر غاية الخطورة ويتطلب تدخل سريع من الاعلام للتنبيه على المواطنين من تناول الفسيخ، إضافة إلى تحرك الجهات المعنية لأخذ عينات من الفسيخ الموجود بالاسواق وتحليلها وكذا عينات من المصابين وتحليلها لمعرفة نوع المرض المنتشر حاليا.



وحذر عضو لجنة الصحة المواطنين من تناول الفسيخ فى الوقت الحالى نظرا لانتشار ميكروب مجهول به حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الظاهرة واتخاذ ما يلزم.



وفى سياق متصل طالب النائب أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، المواطنين بالابتعاد عن تناول أى اطعمة مجهولة المصدر بصفة عامة، جاء ذلك تعليقا على ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ والمحتجزين داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.



وأوضح ايمن ابو العلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، انه يجب على الأجهزة المختصة والتابعة لوزارة الصحة كجهاز الطب الوقائى التحرك لأخذ عينات من الفسيخ المتواجد بالاسواق وكذلك أخذ عينات من المصابين المتواجدين بمركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية لتحليلها وإجراءات الفحوصات اللازمة للوقوف على الأسباب التى جعلت الفسيخ ضارا على صحة المواطنين.



وطالب عضو لجنة الصحة المواطنين بالابتعاد خلال هذه الفترة عن تناول الفسيخ حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى حدوث اى مشاكل نتيجة تناوله مرة اخرى.