التعليم: تلقينا مطالبات بتدريس الصيني لطلاب المدارس الفنية وقررنا نستجيب

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة استقبلت عددا من المناشدات من بعض الشركات الصناعية الصينية، التي تطالب الوزارة بالحرص على أن تعليم طلاب المدارس الفنية المصرية اللغة الصينية قبل تخريجه لسوق العمل.



وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن الوزارة بدأت في تجربة تدريس اللغة الصينية لطلاب التعليم الفني في مدرسة تكنولوجيا الصيانة.



وأوضح مجاهد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في قطاع التعليم الفني قد وقعت منذ 9 أيام عددا من الاتفاقيات المكملة لبروتوكول التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصيني من أجل إنشاء ورشة لوبان - مصر بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك مع كلا من كلية تیانجین للصناعات المھنیة الخفیفة، وكلية تیانجین الفنية للنقل.



وقال : لقد شملت اتفاقيات التعاون الموقعة مجالات تطوير الجدارات الفنية، وتدريب أعضاء ھیئة التدريس، وإعداد الكتب الدراسية، باستخدام أحدث الابتكارات في مجال التعليم الفني والتدريب المھنية، كما شملت أيضًا خلق فرص لتبادل المعلمین والطلاب بين البلدين.



وأضاف أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية أخرى تختص بإهداء معدات متقدمة للتدريب على تكنولوجيا تشغيل المعادن عن طريق الحاسب وتكنولوجيا صيانة وإصلاح السيارات وكذلك إجراء الأبحاث باستخدام معدات داخل ورشة لوبان-مصر.



و أكد نائب وزير التربية والتعليم ، على الجهود المبذولة حاليًا لتطوير التعليم الفنى والاهتمام بجودة برامجه واعتمادها، وتدريب وتأهيل معلميه ومدربيه وفقًا لأحدث نظم الجودة العالمية، مشيرًا إلي أن إنشاء ورش "لوبان" في مصر يساعد على توفير الفنيين من الشباب المصرى القادر على العمل في الشركات الصينية العاملة في مصر مما يهدف إلي خلق فرص عمل جديدة في مجالات تكنولوجية متقدمة.