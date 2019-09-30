بيروت على المحك .. مقترح سياسي ينتشل لبنان من أوضاعه الصعبة

اعتبر طونى حبيب المدير التنفيذي للمركز اللبناني للبحوث والدراسات، إن خطوة الحراك اللبنانى احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ما هى الإ فقاعة فى هواء فى ظل عدم وجود قوى سياسية تمتلك مشروعا سياسيا ينتشل لبنان من أوضاعه المتردية.



وقال "حبيب"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مئات اللبنانيون الذين احتشدوا أمس أمام مقر الحكومة لن يجدى تحركهم حتى لو تضاعفت اعدادهم نظرا لانقسام الشعب اللبنانى بسبب الطائفية، فالمشهد الحالى مغايرا لما جاء عليه الوضع فى 2005 عندما تحركت أحدثت الحشود اللبنانية نتائج مستنده لمشروع سياسي لمس نتائجه الشعب اللبنانى .



وحول طبيعة المشروع السياسي الذى فى أشد الحاجة إليه اللبنانيون بحسب طونى حبيب، فإنه يرتكز على دعامتين هما حماية الدستور فلا يجب المساس به فى ظل وجود سلاح غير شرعى على أرض لبنان لقوات حزب الله، ووقف الوصاية الإيرانية على لبنان.



وا حتشد مئات اللبنانيين، الأحد، في ساحة الشهداء في العاصمة بيروت، قبل أن يتحركوا نحو مقر الحكومة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، والمخاطر التي تهدد حياتهم بعد الأزمة المالية، وتراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء.



وخرج مئات المحتجين في شوارع العاصمة بيروت اعتراضا على أزمة اقتصادية تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين.



وهاجم بعض المحتجين بوسط بيروت ساسة البلاد، وأنحوا عليهم باللائمة في الفساد المستشري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة.



ويواصل المحتجون محاولاتهم الدخول إلى السراي الحكومي، واجتياز الحواجز والأسلاك الشائكة، بينما تمركزت قوات مكافحة الشغب في الموقع، وأثيرت مخاوف بشأن تجدد المواجهات التي سبق واندلعت في احتجاجات سابقة كان آخرها في مايو الماضي.

