بيشربوا شيشة بالمصروف.. حملة رئيس حي الزيتون على المقاهي والسيبرات تكشف عن كوارث













أعرب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، عن حزنه الشديد جراء المشاهد التي رآها أثناء جولته على المقاهي خلال الايام القليلة الماضية ، مؤكدًا أنه وجد الطلاب يستخدمونها كملاذ آمن لهم للهروب من المدارس.وأضاف "بهجت" ، أن هؤلاء الشباب سيندمون على مثل تلك المشاهد التي رأينها في الحملة التي تم شنها على المقاهي.وأوضح، أن المقاهي التي تفتح أبوابها للطلاب في كل صباح للجلوس فترة الدراسة، لا تقل خطورة عن المخططات الخارجية التي تقاد على مصر، وعلينا الانتباه لتلك المشاهد.وتابع: "لقيت العيال بيشربوا شيشية بمصروف المدرسة، وأناشد كل أب وأم متابعة أبنائهم في المدارس، والاتصال بمدير المدرسة والتردد عليهم بشكل دوري، حتى لا تتاح لهم الفرصة في الهروب".وكان قد شن رئيس حي الزيتون حملة موسعة خلال الأيام الماضية لغلق المقاهي والسيبرات المخالفة والتي تجذب الطلاب إليها للهروب من المدارس.