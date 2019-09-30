البرلمان يتحرك سريعا لإنقاذ الاطفال بعد حادثة "جنة".. عابد يقترح تعديلا في قانون الحضانة والاحوال الشخصية

وكيل لجنة الصحة:

الطفلة جنة تدفع ثمن عدم مناقشة تعديل قانون الطفل

نائب:

سأتقدم بأول تعديلات على قوانين الحضانة والطفل لإلغاء لفظ حق التأديب الشرعى

عامر: