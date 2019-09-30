البرلمان يتحرك سريعا لإنقاذ الاطفال بعد حادثة "جنة".. عابد يقترح تعديلا في قانون الحضانة والاحوال الشخصية

وكيل لجنة الصحة:
الطفلة جنة تدفع ثمن عدم مناقشة تعديل قانون الطفل
نائب:
نائب:
سأتقدم بأول تعديلات على قوانين الحضانة والطفل لإلغاء لفظ حق التأديب الشرعى
عامر:
عامر:
تصرف جدة الطفلة جنة غير آدمى
هزت حادثة الطفلة "جنة" الرأى العام بعدما اصيبت ببتر في القدم اليسرى وتهتك في الرحم والتي توفيت أمس عن عمر أقل من الخمس سنوات، جراء الاعتداء عليها من قبل خالها وجدتها التي ظلت تكوي جسدها الواهن دون رحمة أو إنسانية.
وأعلن عدد من نواب مجلس النواب بالتحرك السريع لإجراء تعديلات على قانون الحضانة والطفل.
فى البداية طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون الطفل، في دور الانعقاد الخامس للبرلمان، نظرا لأهمية القانون ودوره في حماية الأطفال، مستشهدة بما حدث مع الطفلة جنة التي توفيت نتيجة التعذيب على يد جدتها.
وأكدت النائبة، فى بيان لها اليوم، أن جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، وما تسببه في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاط، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
وأكدت أن هذا ما دفعها للتقدم بقانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ومن جانبه اعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب فى أول جلسة يعقدها البرلمان غدا الثلاثاء فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريع بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.
وأدان " عابد " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين هذه الواقعة التى هزت وجدان الرأى العام، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ " حق التأديب الشرعى " الواردة فى الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف اضافة الى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة ووقع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الأطفال لأى سبب من الأسباب.
وقال النائب علاء عابد اننى سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب ووزيرة التضامن الاجتماعى حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ليكون اول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة ، مشيرا إلى انه كمحام سوف يتابع احداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة.
وفى سياق متصل طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى خاصة المادة التى تنظم عملية الحضانة للأولاد بعد انفصال الأب عن زوجته.
وأبدى "عامر" استياءه الشديد من التصرف الغير آدمى بالمرة من قبل جدة الطفلة " والتى توفيت فى إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية نتيجة تعذيب جدتها لها.
وتساءل "عامر" أين الرحمة من قلب جدة الطفلة التى عذبتها حتى الموت خاصة وانها كانت ابنة لأب وأم كفيفين تم الانفصال بينهما وتزوجت الأم من شخص آخر، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية انتقلت الحضانة للجدة من الأم، مضيفا أن الجدة عذبت الطفلة بشكل غير آدمي حتي توفيت.
وشدد على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، متسائلا: "لحد امتي هنسيب أطفالنا ضحية لهذا القانون والذي يذهب ضحيته الأطفال مثلما حدث مع الطفلة جنى".
هزت حادثة الطفلة "جنة" الرأى العام بعدما اصيبت ببتر في القدم اليسرى وتهتك في الرحم والتي توفيت أمس عن عمر أقل من الخمس سنوات، جراء الاعتداء عليها من قبل خالها وجدتها التي ظلت تكوي جسدها الواهن دون رحمة أو إنسانية.
وأعلن عدد من نواب مجلس النواب بالتحرك السريع لإجراء تعديلات على قانون الحضانة والطفل.
فى البداية طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون الطفل، في دور الانعقاد الخامس للبرلمان، نظرا لأهمية القانون ودوره في حماية الأطفال، مستشهدة بما حدث مع الطفلة جنة التي توفيت نتيجة التعذيب على يد جدتها.
وأكدت النائبة، فى بيان لها اليوم، أن جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، وما تسببه في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاط، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
وأكدت أن هذا ما دفعها للتقدم بقانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ومن جانبه اعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب فى أول جلسة يعقدها البرلمان غدا الثلاثاء فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريع بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.
وأدان " عابد " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين هذه الواقعة التى هزت وجدان الرأى العام، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ " حق التأديب الشرعى " الواردة فى الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف اضافة الى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة ووقع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الأطفال لأى سبب من الأسباب.
وقال النائب علاء عابد اننى سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب ووزيرة التضامن الاجتماعى حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ليكون اول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة ، مشيرا إلى انه كمحام سوف يتابع احداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة.
وفى سياق متصل طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى خاصة المادة التى تنظم عملية الحضانة للأولاد بعد انفصال الأب عن زوجته.
وأبدى "عامر" استياءه الشديد من التصرف الغير آدمى بالمرة من قبل جدة الطفلة " والتى توفيت فى إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية نتيجة تعذيب جدتها لها.
وتساءل "عامر" أين الرحمة من قلب جدة الطفلة التى عذبتها حتى الموت خاصة وانها كانت ابنة لأب وأم كفيفين تم الانفصال بينهما وتزوجت الأم من شخص آخر، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية انتقلت الحضانة للجدة من الأم، مضيفا أن الجدة عذبت الطفلة بشكل غير آدمي حتي توفيت.
وشدد على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، متسائلا: "لحد امتي هنسيب أطفالنا ضحية لهذا القانون والذي يذهب ضحيته الأطفال مثلما حدث مع الطفلة جنى".