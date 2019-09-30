اخبار البرلمان| أول تحرك برلماني بعد خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالعالم.. سيارات تختفي من الشارع في قانون المرور الجديد.. وتراجع جديد للدولار في هذا التوقيت

أول تحرك برلماني بعد خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالعالم



سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد



بشرى للمصريين .. انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة لهذا السبب



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السيسي ينتصر للأئمة .. برلمانية: زيادة رواتبهم خطوة لتجديد الخطاب الديني





مقتل الطفلة جنة.. نائب: سأتقدم بأول تعديلات على قوانين الحضانة والطفل



أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب فى أول جلسة يعقدها البرلمان بعد غد الثلاثاء فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريع بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.



أشادت آمنة نصير عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية بوزارة الأوقاف.أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب فى أول جلسة يعقدها البرلمان بعد غد الثلاثاء فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريع بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.

أعلن النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى وزارة الشباب والرياضة بِشأن عدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم.طالب النائب سامى المشد إمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة تحرك وزارة الصحة لتوفير الامصال اللازمة لعلاج مصابى الفسيخ بالاسكندرية سوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية ورعايتهم رعاية كاملة، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائى بسبب تناول الفسيخ لـ 21 حالة.يعد قانون المرور الجديد، من التشريعات الهامة التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره وإصداره بشكل النهائي، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والمقرر انطلاقه الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير، من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.علق سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، استضافة القاهرة مطلع الأسبوع المقبل وفدًا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عالمية في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري، معقبًا:" بشرى سارة حول تخفيض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة".قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب إن الدولة تشهد تحسنا كبيرا على الجانب الاقتصادى وكذا السياسات المالية للبنك المركزى،جاء ذلك تعليقا على قفز الجنيه المصري إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يعد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.أعلن النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الشروط التى وضعتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لكنه اعترض على آلية التطبيق التى اتبعها المختصون فى هذا الشأن والتى نتج عنها استبعاد أشخاص يستحقون الدعم فعليا ولا تنطبق عليهم شروط الاستبعاد من دعم التموين.حذرت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب من تناول الفيسخ والملوحة بعد ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائى لـ 21 حالة استقبلهم مركز السموم بمستشفيات جامعة الاسكندرية.