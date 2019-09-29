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توك شو

تعليق ناري من وائل الإبراشي على وفاة الطفلة جنة .. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:23 م
الطفلة جنة
الطفلة جنة
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قضية الطفلة جنة، لا تحتمل المزايدة، وكل شخص معني بالإنسانية سيتوحد خلف هذه القضية، مشيرا إلى أن هذه القضية لنتاج مآسي اجتماعية نعيشها منذ سنوات.

وأضاف الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أنه يتم معالجة مشكلات قوانين الأحوال الشخصية في سياق صراع ما بين الرجل والمرأة، وتقوم الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، ويضيع حق الأطفال بينهم.

وأوضح الإعلامي وائل الإبراشي، أن تلك الحروب الأهلية بين الرجل والمرأة ، قائلا: "وتظل الناس تسأل لم ننتصر الرجل أم المرأة"، مطالبا بالانتصار للمرأة.

وتابع الإعلامي وائل الإبراشي: "الطفلة جنة اغتصبت وكأننا جميعا اغتصبنا، وذبحت وكأننا جميعا ذبحنا".

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