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سمير الإسكندراني: برنامج "على مسئوليتي" حقق نجاحا سريعا ولمعانا مبهرا.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:23 م
الفنان سمير الإسكندرانى
الفنان سمير الإسكندرانى
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حمزة شعيب
قال الفنان سمير الإسكندراني، إن برنامج «على مسئوليتي» استطاع تحقيق نجاح سريع، ولمعان مبهر.

وتابع الإسكندراني خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أوجه رسالة توعية للمخططات الخارجية، التي تستهدف زعزعة الاستقرار، والنيل من مصر».

وأضاف «أعداء مصر كثيرون ومتربصون، وأهدافهم تنطوي على حقد وكراهية»، مؤكدا أن مصر ستظل مترابطة ومتماسكة إلى يوم الدين.
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