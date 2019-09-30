عمرو أديب للمسئولين بالدولة: طبقات المجتمع هي اللي واقفة مع البلد ولازم ننحاز ليهم .. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الفترة القادمة يجب أن يشعر المواطنون بأن المسئولين حاسين بيهم، مؤكدا أن هذا ليس منحة من الدولة مؤكدا أنه حدث انزلاق في الطبقات نتيجة الإصلاح الاقتصادي الصعب.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أن الناس مستحملة مهما حصل، مشيرا إلى أن مصر قامت بدعم الخبز واستمر سعره 5 قروش للرغيف ولكننا نريد المزيد للمواطنين.





ووجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المسئولين في الدولة قائلا لو سمحتوا شدوا حيلكوا معانا شوية فطبقات المجتمع هى اللى واقفة جنب البلد.



