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منوعات

وحوش آدمية.. والد الطفلة جنة ضحية التعذيب يكشف عن كواليس جديدة حول مأساة ابنتيه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
كشف محمد سمير حافظ والد الطفلة جنة التي شيعت جنازتها بالأمس إلى مثواها الأخير، بعد تعذيبها على يد جدتها واغتصابها من قبل خالها، كواليس جديدة محزنة بشأن ابنته ضحية وحشية جدتها بالدقهلية.

وروى الأب البأس لشبكة "العربية نت" السعودية كيف حصلت والدة زوجته المدعوة "صفاء عبد الفتاح" على حضانة ابنته المتوفية جنة 4 سنوات وأماني 6 سنوات من خلال حكم قضائي صدر فى أكتوبر الماضي، بعد طلاقه من زوجته حيث ضم الطفلتين إلى جدتهما لكون الأم تعاني من إعاقة بصرية، ليصدم الأب بعد ذلك بأن جدة أطفاله تعذبهما بقسوة ووحشية.

وأوضح الأب خلال تصريحاته أنه صدم عندما علم بأن طفلته جنة نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها للكسر في ساقها، ليطلعه الأطباء أن ابنته المعذبة على يد جدتها تعاني من غرغرينا بساقها اليسرى، لتركها مكسورة لفترة طويلة دون علاجها، ليضطر الأطباء لبترها، وتصعد بعدها روح الطفلة جنة إلى ربها.

ووفقًا لرواية الأب أخبرت الطفلة جنة والدها قبل وفاتها أن جدتها كانت تقوم بتسخين أحد الآلات الحادة لقطع الحشائش على النار وتكويها في أماكن حساسة بجسدها لمعاقبتها على تبولها اللاإرادي ، وأشار الأب إلى أن جدة أطفاله كانت تعذب جنة يوميًا وتسببت في كسر ساقها.

وكشف الأب للعربية عن أن بعد وفاة ابنته اضطره إلى اصطحاب ابنته الكبرى إلى المنزل، لتصدم عمة الطفلة خلال نزعها ملابس الطفلة بوجود علامات حروق وتشوهات في مناطق حساسة لتدخل في نوبة من الصراخ بعد رؤيتها للحروق التي نزعت جلد ثدي الطفلة.

وعندما استفسر الأب من ابنته عن سبب ذلك، أخبرته أن جدتها كانت تقوم بتعذيبها بسبب تباطئها في تناول الطعام، وقيامها بتناول طبق أرز دون علمها، مضيفا أنه سارع وشقيقته للمستشفى لإثبات حالة ابنته وعلاجها.
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