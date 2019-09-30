مجمع المخابز بمطروح يقضي على الطوابير .. طاقة إنتاجية مليون رغيف يوميا.. وخروج سيارات للتوزيع في مناطق تكدس السكان

مجمع المخابز بمطروح يقضي على الطوابير أمام المخابز



الطاقة الإنتاجية للمجمع مليون رغيف يوميا



السكرتير العام يتفقد مجمع المخابز للاطمئنان على جودة الخبز للمواطنين





مجمع المخابز بمطروح أحد أكبر المشروعات العملاقة، بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، والذي تم إنشاؤه لتوفير الخبز لمواطني مطروح وزوارها خاصة خلال موسم الصيف، ونظرا لأهمية مجمع المخابز لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات.



فقد قام محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح بزيارة لمجمع مخابز بالكيلو 7 بحي الشروق والاطمئنان بنفسه على خطوط الانتاج بالمصنع ومتابعة سير العمل وتوافر الخبز المدعم للمواطنين مع الالتزام بجودة المنتج وتحسينه.



كما شهد السكرتير العام خلال الجولة بالمجمع تيسير حصول المواطنين على الخبز من خلال عملية البيع وفقا لمنظومة توزيع الخبز والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى من المواطنين من الخبز من حيث الجودة وتسهيل الحصول عليه.



ويؤكد سيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه منذ إنشاء مجمع المخابز بمطروح وتم القضاء علي طوابير الخبز خاصة في فصل الصيف، مضيفا أنه لا يتم الالتزام بتوزيع الخبز المنتج من مجمع المخابز من خلال منفذ المجمع بل يتم خروج سيارات للتوزيع في مناطق تكدس السكان أو في المناطق البعيدة عن المخابز وفي المصالح الحكومية.



وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمجمع المخابز مليون رغيف يوميًا، وبتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، لافتا إلى أن الهدف من إنشائه لسد احتياجات المدينة من الخبز البلدى المدعم، بالإضافة إلى زائرى المحافظة، خلال موسم الصيف، وللقضاء على أى زحام أمام المخابز.