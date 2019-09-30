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أخبار البلد

بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
اردوغان
اردوغان
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القسم الميدانى
بعدما أطلق الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" "هاشتاج "أردوغان حرامى" حدثت حالة من الاشتعال على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدر هشتاج #اردوغان_حرامى ، تويتر فى هجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تآمره على مصر من أجل السطو على غاز البحر المتوسط.


وتصدر الهاشتاج رقم "١" فى الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي وجاءت التغريدات كالاتى :
#اردوغان_حرامى
وحياته كلها جرائم .. ضد الأكراد .. بل ضد الشعب التركي كله .. سرق وقتل وقمع وعذب .. وليس هذا فقط .. جرائمه إمتدت لسوريا وليبيا .. وساهم في جرائم متنوعة في الوطن العربي .. أسوأ مجرم في تاريخ البشرية الحديث.

#اردوغان_حرامي حتى شعبك عارف انك حرامى ....العالم كله عارف يا قردوغان انك حرامى وكذاب .

#اردوغان_حرامى و عميل صهيونى و راعى الارهاب و سارق نفط العراق و سوريا و ليبيا امير الدعارة و الشواذ

مصر عظيمه لدرجه لا يتخيلها قله مهمشه في هذا العالم . شعب مصر يدافع عن وطنه كالأسد وصوته يرعب النفوس الضعيفه يا كل مصري خونت وطنك يا اوردغان يا ممول من تميم لدعم جماعات الإخوان وداعش مصر بالنسبه لكم حلم وانتهي وأصبح كابوس عليكم #اردوغان_حرامي

#أردوغان_حرامى مش من حقك تسرق غازنا يا حرامى

#أردوغان_حرامي أردوغان سرق بترول سوريا ومصانعها وبيدعي إنه خايف على الشعب السوري

سرقة بترول سوريا علانية وبكل بجاحة بالتعاون مع ابنه بلال #اردوغان_حرامي

يدعى انه يدافع عن الإسلام وافعاله تناقض ذلك تماما #اردوغان_حرامي

وقال الإعلامي أحمد موسى، برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد" إن أردوغان يرغب في السطو المسلح على الغاز المتواجد في البحر المتوسط، معلقا «مصر ستصبح من أكبر الدول المصدرة للغاز خلال عامين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى،  أن أردوغان يرغب فى التحرش بمصر عسكريا بمنطقة المتوسط، مؤكدا أن لدينا اتفاقية ترسيم حدود مع قبرص، لا أردوغان ولا أي شخص يستطيع الاقتراب من حقوق مصر التاريخية.
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
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