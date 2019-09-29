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منوعات

قطيع خراتيت يسير فى أحد الشوارع المصرية وسط فزع المارة.. فيديو صادم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لسير عدد من الخراتيت بأحد الشوارع المصرية في مشهد صادم فاجئ الجميع.

ويوضح الفيديو المتداول عبر الفيسبوك، مجموعة من الخراتيت تسير بأحد الشوارع العامة وسط ذهول المارة خلال ساعات الليل.

ولم يوضح رواد التواصل بأي مكان فى مصر شهد الواقعة المريبة، التي أفزعت الأهالي والمارة لضخامة الخراتيت .

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو المتداول معلقين "هو في ايه البلد دي بقت غريبة اوي".

فيما رجح ان هذا الفيديو صور من قبل سائحين مصريين خلال زيارتهم لدولة نيبال في جنوب آسيا.
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