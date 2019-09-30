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ثقافة

بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:41 ص
افتتاح الدير الأثري
افتتاح الدير الأثري
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نجع حمادي / علاء المنياوي
ينشر موقع صدى البلد 40 صورة لافتتاح دير بضابا بنجع حمادي بعد ترميمه، حيث كانت كاميرا الموقع حاضرة، ورصدنا الافتتاح الذي قام به مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها.

الدير خضع لأعمال ترميم شامل (دقيق - معماري) منذ عام ٢٠١٤م، تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وبتمويل من الدير،وهو مسجل في الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية طبقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 1992م، وهو ما قاله عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام.

قال الدباح إن الدير ينسب إلى القديس أنبا بضابا أسقف قفط الذي استشهد في اضطهاد دقلديانوس بين عامي (311-303م) وهو صاحب أول قلاية في ذلك الموضع في بداية انفراده للتوحد بالجبل الغربي أواخر القرن الثالث الميلادي.

ويقع الدير على تل مرتفع نسبيا، ويشغل مساحة مستطيلة وتتوسطه ثلاث كنائس، هي كنيسة القديس بضابا والتي تعد من أهم كنائس الدير، وتضم خمس هياكل هم هيكل الشهيد ابي سيفين، والشهيد ماري بقطر الروماني، و الانبا بضابا، والملاك ميخائيل، والقديس يوحنا المعمدان.

ويوجد في الناحية الشمالية الغربية بالكنيسة المغطس والذي كان يستخدم في تأدية شعائر عيد الغطاس،وكنيسة السيدة العذراء وتضم ثلاث هياكل هم هيكل الأربعة حيوانات غير المتجسدين والأربعة وعشرين قسيسا، وهيكل السيدة العذراء، وهيكل للملاك غربال،وكنيسة الشهيد سيداروس.
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
بعد 5 سنوات ترميم .. 40 صورة من افتتاح دير أثري استشهد صاحبه قبل 1700 عام
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