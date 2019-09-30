أحمد عمارة يقيم ندوة جماهيرية بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.. الثلاثاء

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لوزارة الثقافة، ندوة تحت عنوان: "كيف تعيش سعيدا، وماهو مفهوم السعادة ، وما الفرق بين السعادة - الرضا - المتعة، و هل السعادة قرار ذاتي؟ وكيف أقرر أن أكون سعيدا، وهل تؤثر الظروف على السعادة ؟، وكيف تحسن واقعك عن طريق السعادة، وما هي التدريبات العملية لتستشعر بالسعادة لحظيا".



يتحدث فى الندوة كلا من الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية ، ويقوم بإدارة الندوة وتعريفها للجمهور الإعلامي حسام مصطفى.



ومن المقرر أن تكون الندوة تحت رعاية ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.



كما ستشهد الندوة حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والشباب وقيادات من عدد كبير من الوزارات على رأسها وزارة الثقافة.