Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أحمد عمارة يقيم ندوة جماهيرية بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.. الثلاثاء

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لوزارة الثقافة، ندوة تحت عنوان: "كيف تعيش سعيدا، وماهو مفهوم السعادة ، وما الفرق بين السعادة - الرضا - المتعة، و هل السعادة قرار ذاتي؟ وكيف أقرر أن أكون سعيدا، وهل تؤثر الظروف على السعادة ؟، وكيف تحسن واقعك عن طريق السعادة، وما هي التدريبات العملية لتستشعر بالسعادة لحظيا".

يتحدث فى الندوة كلا من الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية ، ويقوم بإدارة الندوة وتعريفها للجمهور الإعلامي حسام مصطفى.

ومن المقرر أن تكون الندوة تحت رعاية ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

كما ستشهد الندوة حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والشباب وقيادات من عدد كبير من الوزارات على رأسها وزارة الثقافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"حسن وحورية.. ملحمة النصر" على مائدة مكتبة القاهرة.. السبت

28 سبتمبر.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

السبت القادم.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

الخميس.. مناقشة الإرهاب والحروب الفضائية في مكتبة القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي ..فيديو

الكاف يصدم الزمالك بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي.. مستند

شاهد مسرح الجريمة.. هنا قتل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان

شاهد.. لقطة تاريخية تجمع الرئيس السيسي مع الحارس الشخصي للملك سلمان

هيدى كرم تهاجم إدارة مهرجان الجونة بسبب ياسر جلال .. فيديو

تعرض الملك محمد السادس لأزمة صحية شديدة.. الديوان الملكي المغربي يكشف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد