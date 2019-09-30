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اقتصاد

ماليزيا تؤجل مشروع خط قطارات مع سنغافورة بمليار دولار بسبب الديون

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
خط قطارات
خط قطارات
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رويترز
قالت ماليزيا اليوم إنها اتفقت مع سنغافورة على تأخير جديد لمدة شهر في اتخاذ قرار المضي قدما في مشروع خط قطارات يتكلف مليار دولار سيربط بين سنغافورة وولاية جوهُر بجنوب ماليزيا، وقالت وزارة النقل في بيان إن البلدين اتفقا على تمديد الموعد النهائي للبت في المشروع لمدة شهر إلى 31 أكتوبر دون تكلفة إضافية.

وسيتعين على ماليزيا أن تدفع رسوم إلغاء إلى سنغافورة في حالة عدم المضي في المشروع، وجمدت الدولتان مشروع النقل في مايو مع قيام الحكومة الجديدة في ماليزيا - المثقلة بديون والتزامات قدرها 1.087 تريليون رنجيت (259.7 مليار دولار) - بإعادة تقييم المشروعات التي أعلنتها الحكومة السابقة.

ونجحت ماليزيا في حث الصين على خفض تكلفة مشروع قطارات آخر نحو الثلث إلى حوالي 11 مليار دولار، ومشروع خط القطارات المقرر الانتهاء منه في 2026 مُصمم لنقل ما يصل إلى عشرة آلاف مسافر في الساعة في كلا الاتجاهين، بما يتجاوز 30 مثل سعة خدمة القطارات الحالية.

وجمدت ماليزيا العام الماضي مشروع قطارات عالية السرعة كان سيربط سنغافورة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قدر المحللون تكلفته بنحو 17 مليار دولار.
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